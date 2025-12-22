Trabzonspor deplasmanda takıldı! 7 gollü maçı Gençlerbirliği kazandı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma Eryaman Stadyumu'nda oynandı. Müsabakada Halil Umut Meler düdük çaldı. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ile Murat Altan üstlendi. Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanında sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.Gençlerbirliği'nin gollerini 5. dakikada Goutas, 31. dakikada Tongya, 52. dakikada Oğulcan Ülgün ve 58. dakikada Sekou Koita kaydetti. Trabzonspor'da fileleri 45+2 ve 50. dakikalarda Felipe Augusto ile 67. dakikada penaltıdan Ernest Muçi havalandırdı.Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 18'e yükseltti. Trabzonspor ise 35 puanda kaldı.Gençlerbirliği - Trabzonspor: 4-3Goller: 5' Dimitrios Goutas, 31' Franco Tongya, 45+2' Felipe Augusto, 50' Felipe Augusto, 52' Oğulcan Ülgün, 58' Sekou Koita, 67' Ernest Muçi (P)İLK 11'LERGençlerbirliği: Velho, Pereira, Zuzek, Goutas, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz, Tongya, Metehan Mimaroğlu, Koita.Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif Boşluk, Ozan Tufan, Bouchouari, Muçi, Zubkov, Sikan, Augusto.MAÇTAN DAKİKALAR5. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Göktan Gürpüz'ün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Yunan stoper Goutas, ceza sahasında kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.23. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Oğulcan Ülgün'ün içeriye çevirdiği topu Tongya, Metahan Mimaroğlu'na aktardı. Metehan, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı Onana'nın üzerine gönderdi.29. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Zubkov'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sikan'ın vuruşunu kaleci Velho kurtardı. Pozisyonun devamında Velho, Muçi'nin şutunda da gole izin vermedi.31. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağdan ceza sahasına giren Oğulcan Ülgün'ün içeriye çevirdiği topu Tongya, yaptığı tek vuruşla filelere gönderdi: 2-0.35. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortada Pereira ceza sahasında ayağıyla topu Koita'ya indirdi. Koita'nın penaltı noktasında verdiği kısa pasta Göktan Gürpüz'ün şutunu kaleci Onana, direğin dibinden çıkardı.45+2. dakikada Pina'nın ceza sahasının sağından yaptığı ortada Augusto, altıpasta kafa vuruşuyla farkı 1'e indirdi: 2-1.Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.50. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Muçi'nin sol kanattan yaptığı ortada Augusto, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2.52. dakikada Gençlerbirliği yeniden öne geçti. Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasında Oğulcan Ülgün, kafayla kaleci Onana'nın yanından topu filelerle buluşturdu: 3-2.58. dakikada Göktan Gürpüz'ün sağdan kullandığı serbest vuruşta Koita, kafayla takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-2.61. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Tongya, ceza sahasında topu Göktan Gürpüz'le buluşturdu. Göktan, meşin yuvarlağı direğin hemen üzerinden auta yolladı.66. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Zubkov, Thalisson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.67. dakikada penaltıyı kullanan Muçi, topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi: 4-3.72. dakikada Göktan Gürpüz'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda Metehan Mimaroğlu'nun kafayla indirdiği topu Tongya, arka direkte ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.77. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Koita'nın pasında topla buluşan Göktan Gürpüz'ün kale önünde yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.Gençlerbirliği, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.FATİH TEKKE'DEN İLK 11'DE 5 DEĞİŞİKLİKBaşkentteki Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'ne konuk olan bordo-mavili takım, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takıma giden ve sakatlıkları bulunan oyuncularından yoksun mücadele etti.Trabzonspor'da Oulai, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Serdar Saatçı ve Olaigbe'nin yerine Pina, Arif Boşluk, Savic, Bouchouari ve Danylo Sikan görev yaptı.Oulai milli takıma gittiği, Mustafa Eskihellaç ve Folcarelli ise sakatlığı nedeniyle başkentte forma giyemedi. Serdar Saatçı ve Olaigbe, yedek kulübesinde yer aldı.Sakatlığını atlatan Karadağlı stoper Savic 5 maç sonra ligde ilk 11'e dönerken, Ukraynalı Sikan Trabzonspor formasıyla bu sezon ligde ilk kez 11'de şans buldu.Milli takım kampına giden Onuachu'nun yanı sıra ameliyat edilen Visca ve Baniya ile sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna ismi bildirilmeyen Nwakaeme, kadroya dahil edilemedi.Teknik direktör Fatih Tekke, Gençlerbirliği maçında sahaya Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif Boşluk, Bouchouari, Ozan Tufan, Zubkov, Muçi, Sikan ve Augusto'dan oluşan ilk 11'i sahaya sürdü.3. METİN DİYADİN DÖNEMİ BAŞLADIGençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, başkent ekibindeki 3. döneminde ligde ilk maçına çıktı.Kırmızı-siyahlılar, teknik sorumlu Özcan Bizati'nin kulübede olduğu Kasımpaşa karşılaşmasına göre zorunlu tek değişiklikle Trabzonspor maçına başladı.Diyadin'in 3. döneminde ilk kez görev yaptığı Türkiye Kupası maçında Sipay Bodrum FK takımına 2 gol atan Niang, sarı kart cezası nedeniyle bugün sahadaki yerini alamadı.Kart cezasını tamamlayan Oğulcan Ülgün ilk 11'e dönerken, Niang'ın yokluğunda orta saha oyuncusu Koita ileri uçta görev yaptı.Başkent ekibi, Trabzonspor maçında Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz, Tongya, Metehan Mimaroğlu ve Koita'dan oluşan ilk 11'le mücadele etti.