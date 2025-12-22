Skriniar da bitmeyen çileyle tanıştı! 'Burada çok mutluyuz. Tek problem trafik''

İstanbul'daki hayatı ve Fenerbahçe'yle ilgili samimi açıklamalarda bulunan Milan Skriniar, "Aslında burası çok güzel bir şehir. Burada çok mutluyuz, ailem burada çok mutlu. Tek problem trafik. Ama şehir gerçekten harika" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin Slovak stoperi Milan Skriniar, kulüp mikrofonuna samimi açıklamalarda bulundu.İstanbul’daki hayatından kaptanlık gururuna, Kadıköy atmosferinden 2026 hedeflerine kadar birçok başlıkta dikkat çeken ifadeler kullandı.Ailesiyle birlikte İstanbul’da yaşamaktan mutlu olduğunu dile getiren Skriniar, şehrin kendine has yönlerine de değindi.Genel tabloyu olumlu çizen Slovak futbolcu, önemli bir detayı da es geçmedi.İstanbul'un çok güzel bir şehir olduğunu vurgulayan Skriniar, tek problemin trafik olduğunu belirtti.Skriniar, "Aslında burası çok güzel bir şehir. Burada çok mutluyuz, ailem burada çok mutlu. Tek problem trafik. Ama şehir gerçekten harika." ifadelerini kullandı.Türk mutfağına da değinen Skriniar, favorisini biraz da komik bir şekilde açıkladı.Slovak savunmacı "Sütlaç. Tatlı olan kek. Sütlaç." dedi.