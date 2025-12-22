  • USD: 42,75 - 42,82
Icardi'dne Hagi'ye mektup! 'Sonsuza dek yaşayacaksınız'

Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederken gecenin golcüsü Icardi, Hagi'nin rekorunu geride bırakarak Galatasaray tarihinin Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu. Arjantinli golcü, kırdığı rekorun arından Hagi'ye mektup yazdı.

Ekleme: 22.12.2025 - 11:17 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında ağları havalandırdı ve ligde toplamda 60 gole ulaştı.

Icardi, 60 golle birlikte 59 gollü Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak Galatasaray tarihinin Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu.

HAGI'Yİ SOLLADI

Galatasaray'da toplamda 70 gol atan Icardi, 3 gol daha atması halinde 72 gollü Hagi'yi geçerek Galatasaray forması altında en çok gol atan yabancı futbolcu olarak tarihe geçecek.

Icardi, Kasımpaşa maçının ardından sosyal medya hesabından Hagi için bir mektup yazdı.

ICARDI'NİN HAGI'YE MEKTUBU...

İşte Icardi'nin sözleri...

'Sevgili Maestro Gheorghe Hagi,

Bu satırları, devlerin ayak izlerinde yürüdüğünü bilen birinin tevazusuyla ve kalbim dolu olarak yazıyorum.

Bugün birçok kişi bir rekordan, sayılardan, istatistiklerden söz ediyor. Ben ise çok daha büyük bir şeyden bahsetmeyi tercih ediyorum: MİRASTAN.

Rekorunuzu geçmek, sizi geçmek anlamına gelmez. Çünkü siz sadece goller bırakmadınız; kimlik, karakter ve gurur bıraktınız. Galatasaray'ın kendini büyük, korkulan ve saygı duyulan bir kulüp olarak görmesini sağladınız. Tüm bir ülkeye bu kulübün sonsuza kadar sevilmesi gerektiğini öğrettiniz.

Bizden önce Metin Oktay vardı. Galatasaraylı olmanın ne demek olduğunu öğreten isim. Bu formayı onur, tutku ve kader hâline getiren kişi. Siz bu mirası aldınız ve başka bir boyuta taşıdınız. Ve bunun sayesinde bizden sonra gelenler şunu anladı: Burada sadece futbol oynanmaz; burada bir tarih savunulur. Bugün bana Türkiye'nin idolü olduğum söyleniyor. Beni izleyerek Galatasaraylı olan çocuklar olduğundan bahsediliyor. Bu formayla futbola yeniden âşık olan yetişkinler olduğu söyleniyor.

Size çok basit ama çok samimi bir şey söylememe izin verin:

O sevgi benimle başlamadı. Metin Oktay'la başladı. Sizinle büyüdü. Bana düşen ise onu sürdürme onuruydu. Bu tutkuyu ben yaratmadım. Onu miras aldım. Ve en büyük sorumluluğum, onu korumak, onurlandırmak ve yeni nesillerde büyütmekti.

Bugün bir nesil “Ben Galatasaraylıyım” demekten gurur duyuyorsa, bunun sebebi sizin gibi devlerin bu armanın yalnızca yetenekle değil, karakterle ve ruhla savunulduğunu önce öğretmiş olmasıdır. İdol olmak, önemli goller atmak değildir. İdol olmak, insanların hafızasında kalmaktır. Ve bu konuda, maestro, siz de sonsuza dek yaşayacaksınız. Bugün adım sizin adınıza yakın bir yerde yazılıysa, bunu büyük bir onur olarak görüyorum. Çünkü sizin gibi bir efsaneyle aynı sayfayı paylaşmak kutlanacak bir şey değil; şükranla karşılanacak bir şeydir.

Olduğunuz her şey için teşekkür ederim.

Hala olduğunuz her şey için teşekkür ederim.

Bugün yürümek ayrıcalığına sahip olduğum yolu inşa ettiğiniz için teşekkür ederim.

Hayranlık, saygı ve sonsuz minnetle,

Mauro Icardi'

