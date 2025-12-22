Gençlerbirliği Trabzonspor'u konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler, yönetecek.Ligde 35 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan, Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde üçüncü sıradaki Karadeniz ekibi, zirve yolunda kazanmayı hedefliyor.Gençlerbirliği ise 4 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi sonucunda hanesine yazdırdığı 15 puanla 13. basamakta yer alıyor.Karadeniz ekibinde, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı TFF'ye ismi bildirilmeyen Nwakaeme ile 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mustafa Eskihellaç, forma giyemeyecek.Beşiktaş maçında sakatlanan Folcarelli'nin durumu, son kontrollerin ardından netlik kazanacak.Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanında 36 karşılaşmanın 16'sında galibiyet elde etti.Bordo-mavililer, 12 karşılaşmada sahadan beraberlikle, 8 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı.Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında son yenilgisini 10 sezon önce aldı.En son 2015-16 sezonunda Ankara'da Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Trabzonspor, daha sonra oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.Ligden 2020-21 sezonunda düşen başkent ekibiyle Trabzonspor, 4 sezon aradan sonra karşı karşıya gelecek.İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor aldı.Bordo-mavililer, 1993-94 sezonunda sahasında 6-0, 1989-90 sezonunda 6-1 galip gelirken deplasmanda en farklı galibiyetleri ise 1989-90 ve 2012-2013 sezonunda 4-0'lık sonuçlarla elde etti.Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Zuzek, Goutas, Pereira, Oğulcan Ülgün, Dele-Bashiru, Tongya, Koita, Göktan Gürpüz, Metehan MimaroğluTrabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif Boşluk, Ozan Tufan, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, AugustoEryaman StadyumuHalil Umut Meler20:00beIN SPORTS 1