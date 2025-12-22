  • USD: 42,75 - 42,82
  • EURO: 50,39 - 50,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gençlerbirliği Trabzonspor'u konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasının kapanış maçında Gençlerbirliği ile deplasmanda mücadele edecek.

Ekleme: 22.12.2025 - 09:31 Güncelleme: 22.12.2025 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler, yönetecek.

Ligde 35 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan, Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde üçüncü sıradaki Karadeniz ekibi, zirve yolunda kazanmayı hedefliyor.

Gençlerbirliği ise 4 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi sonucunda hanesine yazdırdığı 15 puanla 13. basamakta yer alıyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Karadeniz ekibinde, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı TFF'ye ismi bildirilmeyen Nwakaeme ile 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mustafa Eskihellaç, forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği Trabzonspor'u konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş maçında sakatlanan Folcarelli'nin durumu, son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanında 36 karşılaşmanın 16'sında galibiyet elde etti.

Bordo-mavililer, 12 karşılaşmada sahadan beraberlikle, 8 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı.

SON YENİLGİ 10 SEZON ÖNCE

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında son yenilgisini 10 sezon önce aldı.

En son 2015-16 sezonunda Ankara'da Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Trabzonspor, daha sonra oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Ligden 2020-21 sezonunda düşen başkent ekibiyle Trabzonspor, 4 sezon aradan sonra karşı karşıya gelecek.

Gençlerbirliği Trabzonspor'u konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler...

EN FARKLI GALİBİYETLER TRABZONSPOR'DAN

İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor aldı.

Bordo-mavililer, 1993-94 sezonunda sahasında 6-0, 1989-90 sezonunda 6-1 galip gelirken deplasmanda en farklı galibiyetleri ise 1989-90 ve 2012-2013 sezonunda 4-0'lık sonuçlarla elde etti.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Zuzek, Goutas, Pereira, Oğulcan Ülgün, Dele-Bashiru, Tongya, Koita, Göktan Gürpüz, Metehan Mimaroğlu

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif Boşluk, Ozan Tufan, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto

STAT: Eryaman Stadyumu
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1


Libya Başbakanı Dibeybe'den taziye mesajı: 'Ülkemiz için büyük bir kayıp'
Falcon-50 tipi jet Ankara'da düştü! Libya Genelkurmay Başkanını taşıyordu
Asgari ücret zammı belli oldu! Asgari Ücret 2026 maaş zammı ne kadar oldu? Bakan Vedat Işıkhan açıkladı
Asgari ücret zammı her şeyi değiştirdi: İşte yeni kıdem tazminatı, işsizlik maaşı ve diğer ödemeler
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten CHP'ye sert sözler! ‘Bu vurgunlar yüzünüzü kızartmıyor mu?’
Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret tebrik açıklaması...
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Emrullah Erdinç serbest bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü: Türkiye görev almaya hazır
Spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesinde 'Sadettin Saran' detayı: Satıcı değil içiciyim
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu!
Asgari ücrette kritik gün! 3. toplantı bugün gerçekleştirilecek
DÜNYANIN İLK 10 KEŞFİ ARASINDA TÜRKİYE'DEN BİR YER LİSTEYE GİRDİ: KARAHANTEPE DÜNYANIN İLK 10 KEŞFİ ARASINDA YERİNİ ALDI
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 588 kişi...
Yılın son toplantısı! Terörsüz Türkiye komisyonu toplanıyor
İsrail’deki üçlü zirvede Türkiye çıkışı! Üstü kapalı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldılar
Tuğyan'ın Avukatından Çarpıcı İfadeler!
Trafikte 1 Ocak devrimi! Adaletsizlik sona erecek
Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti! O Ürünler Yasak...
Kandil’in etrafı için kritik süreç! PKK o bölgeleri tamamen boşaltacak
Asgari ücret için zaman daralıyor! 3 farklı zam senaryosu
Meteoroloji Uyardı! Şiddetli Yağış...

Meteoroloji Uyardı! Şiddetli Yağış...

ÖTV’siz sıfır araç dönemi başlıyor! Dar gelirli ailelere destek

ÖTV’siz sıfır araç dönemi başlıyor! Dar gelirli ailelere destek

Google İçin Yeni Karar!

Google İçin Yeni Karar!

Deprem uzmanı 'Hazır olun' diyerek duyurdu! İstanbul için korkutan deprem uyarısı

Deprem uzmanı 'Hazır olun' diyerek duyurdu! İstanbul için korkutan deprem uyarısı

Sürücüsüz Araç Trafiği!

Sürücüsüz Araç Trafiği!

Ölümcül grip salgına yol açıyor! 'Mutlaka ciddiye alınması gereken bir hastalık'

Ölümcül grip salgına yol açıyor! 'Mutlaka ciddiye alınması gereken bir hastalık'