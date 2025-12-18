  • USD: 42,66 - 42,74
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray kupaya galibiyetle başladı!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Galatasaray, Başakşehir'i konuk etti. Sarı kırmızılılar mücadeleyi Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 kazandı.

Ekleme: 18.12.2025 - 23:36 Güncelleme: 18.12.2025 - 23:39
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları başladı. Son şampiyon Galatasaray, A Grubu ilk maçında Başakşehir'i konuk etti.

Rams Park'ta oynanan maçta tek gol çıktı. Ev sahibi Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun 23. dakikada attığı golle galibiyete uzandı.

Galatasaray puanını 3 yaptı. Başakşehir ise gruplara puansız başladı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Sara, Gökdeniz, İlkay, Sane, Ahmed, Icardi

Başakşehir: Muhammed, Onur, Opoku, Hamza, Ömer Ali, Berat, Kaluzinski, Ivan, Shomurodov, Nuno Da Costa, Bertuğ

GALATASARAY 1-0 BAŞAKŞEHİR

9' Roland Sallai'nin ceza sahasından çektiği şutu kaleci Muhammed kornere çeldi.

GOL | 23' Galatasaray'da Ahmed Kutucu ceza sahası içine girip rakibini çalımladı ve yerden sert vuruşla takımını öne geçirdi.

24' Galatasaray, Ahmed Kutucu ile ikinci golü ancak faul nedeniyle gol iptal edildi.

26' Galatasaray'da Roland Sallai, Bertuğ Yıldırım'a yaptığı faulüb ardından sarı kart gördü.
Meteoroloji Uyardı! Sis var...

Araç sahiplerine müjde! İndirim geldi

İslam Memiş altın bombasını patlattı! Bu tarihte veda edeceğiz

TÜİK açıkladı! Trafikte en çok kullanılan araba markaları…

Tesla'ya 90 günlük ültimatom! Satış yasağı kapıda mı?

Ablasından 19 yaş büyük! Hikayesini duyan inanamıyor

