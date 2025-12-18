Galatasaray kupaya galibiyetle başladı!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Galatasaray, Başakşehir'i konuk etti. Sarı kırmızılılar mücadeleyi Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları başladı. Son şampiyon Galatasaray, A Grubu ilk maçında Başakşehir'i konuk etti.



Rams Park'ta oynanan maçta tek gol çıktı. Ev sahibi Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun 23. dakikada attığı golle galibiyete uzandı.



Galatasaray puanını 3 yaptı. Başakşehir ise gruplara puansız başladı.



İLK 11'LER



Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Sara, Gökdeniz, İlkay, Sane, Ahmed, Icardi



Başakşehir: Muhammed, Onur, Opoku, Hamza, Ömer Ali, Berat, Kaluzinski, Ivan, Shomurodov, Nuno Da Costa, Bertuğ



GALATASARAY 1-0 BAŞAKŞEHİR



9' Roland Sallai'nin ceza sahasından çektiği şutu kaleci Muhammed kornere çeldi.



GOL | 23' Galatasaray'da Ahmed Kutucu ceza sahası içine girip rakibini çalımladı ve yerden sert vuruşla takımını öne geçirdi.



24' Galatasaray, Ahmed Kutucu ile ikinci golü ancak faul nedeniyle gol iptal edildi.



26' Galatasaray'da Roland Sallai, Bertuğ Yıldırım'a yaptığı faulüb ardından sarı kart gördü.