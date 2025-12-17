  • USD: 42,65 - 42,73
Trabzonspor buruk başladı!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Ekleme: 17.12.2025 - 23:25 Güncelleme: 17.12.2025 - 23:27 / Editör: Ozge Selin
iraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 17. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 3'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor ise henüz puanla tanışamadı.

Bir sonraki maçta Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Trabzonspor da deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak.Trabzonspor: 0 - Corendon Alanyaspor: 1

Stat: Papara Park

Hakemler: Mehmet Türkmen, Serkan Çimen, Suat Güz

Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina, Serdar Saatçı (Dk. 61 Savic), Batagov, Arif Boşluk, Ozan Tufan, Bouchouari, Augusto, Cihan Çanak (Dk. 61 Muçi), Olaigbe (Dk. 61 Zubkov), Sikan

Corendon Alanyaspor: Victor, Baran Moğultay, Aliti, Lima (Dk. 46 Ümit Akdağ), Hadergjonaj (Dk. 58 Ruan), Fatih Aksoy (Dk. 46 Janvier), Makouta, Güven Yalçın (Dk. 81 Hagi), İbrahim Kaya, Efecan Karaca (Dk. 63 Hwang), Ogundu

Gol: Dk. 17 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Lima, Dk. 86 Efecan Karaca (yedek kulübesi), Dk. 88 Victor (Corendon Alanyaspor) Dk. 64 Batagov, Dk. 69 Pina (Trabzonspor)

