Fenerbahçe'de Asensio şoku! Kadroda yok

Fenerbahçe, 11 Aralık Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Brann ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Mücadele öncesi Sarı-Lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco ile futbolcu Dorgeles Nene, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.Domenico Tedesco'nun açıklamaları:"Rakibimizin bu maça odaklanacak çok fazla vakti oldu. Dinlenik çıkacaklar. Agresif olacaklar. İyi pozisyon alan ve birlikte mücadele eden bir takım. Norveç'teki şartları da düşününce ilginç bir maç olacak.""Asensio maç kadrosunda olmayacak. Konyaspor maçı kadrosunda olmasını umuyoruz.""Samandıra'da olan her şey aile içinde kalır. Bu durum özelinde değil genel için söylüyorum, birlik olmak önemli. Ben birlik olduğumuza inanıyorum. Başkanımız da böyle düşünüyor. Benim için Fenerbahçe her şeyden önemli.""Jhon Duran'ın yokluğunda hücum planında nasıl bir çözüm ürettiniz?""Çözümümüz En-Nesyri! Pek çok maçta çözüm En-Nesyri oldu. Stuttgart maçında üst seviye oynadı, Nice maçında çok iyiydi. Avrupa Ligi maçlarına hep En-Nesyri ile başladık. Asensio da kas rahatsızlığı nedeniyle olmadı. Yarın En-Nesyri ve Talisca ile birlikte oynayacağız.""Bizler bu maça hazırız. Takım iyi bir durumda. Takımın enerjisi dışarıdan da gözüküyor. Kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Plzen maçına bakınca, içinde bulunduğumuz koşulların sıkıntısını çektik, Ferençvaroş maçında da... Norveç veya Türkiye fark etmez, Avrupa maçları üst seviyede oynanıyor. Şanslar yüzde 50 50 oluyor. Her şeyinizi vermelisiniz. Takımım hazır ve elimde her türlü çözüm var.""Bazı bölgelere transfer istediğiniz haberleri çıktı, doğru mu?"Domenico Tedesco: "Şu an bunu konuşmak için doğru bir an değil, yarın çok önemli bir maç var ve transfer penceresi açık değil. Ben takımımdan çok mutluyum. Her takımın gözünün ve kulağının açık olması gerekir transferde bir fırsat var mı diye. Ben şu oyuncuyu isterim diye isim belirten biri değilim. Bir fırsat doğarsa transferde, başkanımız ve direktörümüz ile konuşuruz. Bu bir tek adam şovu değil. Ben hiçbir zaman bu ismi istiyorum diyen biri değilim. Bu haberler benden çıkmıyor. Ben takımımdan mutluyum."