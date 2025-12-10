  • USD: 42,52 - 42,59
  • EURO: 49,49 - 49,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe'de Asensio şoku! Kadroda yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Avrupa Ligi'nde Brann ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 10.12.2025 - 12:17 Güncelleme: 10.12.2025 - 12:20 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, 11 Aralık Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Brann ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Sarı-Lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco ile futbolcu Dorgeles Nene, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Domenico Tedesco'nun açıklamaları:

"İLGİNÇ BİR MAÇ OLACAK"

"Rakibimizin bu maça odaklanacak çok fazla vakti oldu. Dinlenik çıkacaklar. Agresif olacaklar. İyi pozisyon alan ve birlikte mücadele eden bir takım. Norveç'teki şartları da düşününce ilginç bir maç olacak."

MAÇ KADROSUNDA YOK

"Asensio maç kadrosunda olmayacak. Konyaspor maçı kadrosunda olmasını umuyoruz."

BECAO'NUN KADRO DIŞI KALMASI

"Samandıra'da olan her şey aile içinde kalır. Bu durum özelinde değil genel için söylüyorum, birlik olmak önemli. Ben birlik olduğumuza inanıyorum. Başkanımız da böyle düşünüyor. Benim için Fenerbahçe her şeyden önemli."

Fenerbahçe'de Asensio şoku! Kadroda yok

"ÇÖZÜM EN-NESYRI"

"Jhon Duran'ın yokluğunda hücum planında nasıl bir çözüm ürettiniz?"

"Çözümümüz En-Nesyri! Pek çok maçta çözüm En-Nesyri oldu. Stuttgart maçında üst seviye oynadı, Nice maçında çok iyiydi. Avrupa Ligi maçlarına hep En-Nesyri ile başladık. Asensio da kas rahatsızlığı nedeniyle olmadı. Yarın En-Nesyri ve Talisca ile birlikte oynayacağız."

"HER TÜRLÜ ÇÖZÜMÜM VAR"

"Bizler bu maça hazırız. Takım iyi bir durumda. Takımın enerjisi dışarıdan da gözüküyor. Kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Plzen maçına bakınca, içinde bulunduğumuz koşulların sıkıntısını çektik, Ferençvaroş maçında da... Norveç veya Türkiye fark etmez, Avrupa maçları üst seviyede oynanıyor. Şanslar yüzde 50 50 oluyor. Her şeyinizi vermelisiniz. Takımım hazır ve elimde her türlü çözüm var."

TRANSFER YANITI

"Bazı bölgelere transfer istediğiniz haberleri çıktı, doğru mu?"

Domenico Tedesco: "Şu an bunu konuşmak için doğru bir an değil, yarın çok önemli bir maç var ve transfer penceresi açık değil. Ben takımımdan çok mutluyum. Her takımın gözünün ve kulağının açık olması gerekir transferde bir fırsat var mı diye. Ben şu oyuncuyu isterim diye isim belirten biri değilim. Bir fırsat doğarsa transferde, başkanımız ve direktörümüz ile konuşuruz. Bu bir tek adam şovu değil. Ben hiçbir zaman bu ismi istiyorum diyen biri değilim. Bu haberler benden çıkmıyor. Ben takımımdan mutluyum."
Bakan Fidan'dan YPG'ye net uyarı! ''Silahlı unsurlar Suriye ordusuna bağlanmalı''
Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli adliyeye sevk edilecek: Kan ve uyuşturucu testi de yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü paylaşımı! 'Terörsüz Bölge idealine mutlaka ulaşacağız'
İSKİ yediği cezaya rağmen Marmara'ya lağım akıtıyor! Denizin rengi değişti
Büyükçekmece Adliyesi'nde soygununda flaş gelişme! Gözaltı sayısı 12'ye çıktı
İsrail basınında gündem yine Türk askeri! Gazze'ye gelirlerse orada duramayız
ABD Baykar’ı örnek aldı! KIZILELMA’dan sonra ilk kez denediler
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor: 7 milyon çalışanı ilgilendiriyor
Bakanlık duyurdu! 31 ilde ihracat 1 milyar dolar barajını aştı
Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında şoförlerin yolsuzluk diyaloğu dosyada: ''Acemi hırsızlar fena götürüyorlar''
Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter gözaltına alındı!
Binlerce aileyi ilgilendiriyor! Bu bebek ürünü acilen toplatılıyor
AK Parti’den Özgür Özel’e zor sorular! 73 bin TL maaşla bunlar nasıl alınıyor?
İstanbullunun metrobüs çilesi bitmiyor! İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs yangını
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Açıklamalarda Bulundu!
KIYAMDER’den Gazze’ye 750 Bin Doları Aşan Yardım!
Uyuşturucu Suçlaması! Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy Gözaltına Alındı!
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek’ten Özgür Özel’e Sert Yanıtlar: “Vaatleriniz Gerçekleşmiyor”
CHP'li Belediye'de İşçiler Eylemin İkinci Gününde Yürüdü!
Özgür Özel Ak Partili Belediye'nin Projesini Sahiplenmeye Çalıştı!
Android Ve iOS Veri Aktarımı Kolaylaşıyor!

Android Ve iOS Veri Aktarımı Kolaylaşıyor!

Elektrikli Araç Sarj Ücretinde Yeni Dönem!

Elektrikli Araç Sarj Ücretinde Yeni Dönem!

Yıllardır beklenen özellik WhatsApp'a geliyor! Eski mesajlar okunabilecek

Yıllardır beklenen özellik WhatsApp'a geliyor! Eski mesajlar okunabilecek

Dolandırıcıların yeni yöntemi deşifre oldu! Telefonu açtığınız an hayatınız kararabilir!

Dolandırıcıların yeni yöntemi deşifre oldu! Telefonu açtığınız an hayatınız kararabilir!

Adrenalin tutkunları için bulunmaz keşif! Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de bulunuyor

Adrenalin tutkunları için bulunmaz keşif! Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de bulunuyor

ChatGPT'den 'İntihar et' tavsiyesi! Not bile hazırladı

ChatGPT'den 'İntihar et' tavsiyesi! Not bile hazırladı