24Erzincanspor’da Emir Sarıgül Sürprizi: Başkan Adayı Olacak mı?

24Erzincanspor’da sular durulmuyor. Yönetim Kurulu’nun aldığı seçimli olağanüstü genel kurul kararı sonrası kulisler hareketlendi. Başkanlık koltuğu için ortaya atılan “şok isim” ise spor camiasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. O isim; Emir Sarıgül.Erzincan iş dünyasının önde gelenleri ve şehrin önemli isimleri, Emir Sarıgül’ü başkanlık için ikna etmeye çalışıyor. Sosyal medyada “Erzincanspor’a Çare Sarıgül” etiketleri konuşulurken, camianın ortak niyeti; spor yönetiminde pişmiş, tecrübeli bir ismin takımın başına geçmesi.Emir Sarıgül isminin bu kadar heyecan yaratmasının arkasında ise güçlü bir CV yatıyor. Sarıgül, Galatasaray Spor Kulübü’nde üç dönem (toplam 6 yıl) yöneticilik yaptı.Daha da önemlisi Sarıgül; Didier Drogba ve Wesley Sneijder gibi dünya yıldızlarını sarı-kırmızılı renklere bağlayan operasyonların mimarları arasında yer alıyor. Bu tecrübesi, Erzincanspor taraftarının beklentisini yükseltiyor.Henüz Emir Sarıgül cephesinden veya kulüp yönetiminden resmi bir açıklama gelmedi. Kulübe yakın kaynaklar şimdilik somut bir adım olmadığını belirtse de Sarıgül’ün geçmiş spor tecrübeleri ve son dönemdeki girişimleri, “Erzincanspor yolunda mı?” sorusunu akıllara getirdi.Tartışmalar büyürken, Erzincan kamuoyu şu sorunun cevabını arıyor: “Yıldızları getiren Emir Sarıgül, Erzincanspor’a gerçekten çare olur mu?”