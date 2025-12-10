  • USD: 42,52 - 42,59
24Erzincanspor’da Emir Sarıgül Sürprizi: Başkan Adayı Olacak mı?

24Erzincanspor’da kongre kararı sonrası Emir Sarıgül ismi gündeme bomba gibi düştü. Galatasaray’a dünya yıldızlarını getiren Sarıgül için kulisler hareketli.

Ekleme: 10.12.2025 - 14:06 Güncelleme: 10.12.2025 - 14:07 / Editör: Ozge Selin
24Erzincanspor’da sular durulmuyor. Yönetim Kurulu’nun aldığı seçimli olağanüstü genel kurul kararı sonrası kulisler hareketlendi. Başkanlık koltuğu için ortaya atılan “şok isim” ise spor camiasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. O isim; Emir Sarıgül.

İş Dünyası İkna Turunda: “Çare Sarıgül”
Erzincan iş dünyasının önde gelenleri ve şehrin önemli isimleri, Emir Sarıgül’ü başkanlık için ikna etmeye çalışıyor. Sosyal medyada “Erzincanspor’a Çare Sarıgül” etiketleri konuşulurken, camianın ortak niyeti; spor yönetiminde pişmiş, tecrübeli bir ismin takımın başına geçmesi.

Galatasaray Tecrübesi Heyecan Yarattı
Emir Sarıgül isminin bu kadar heyecan yaratmasının arkasında ise güçlü bir CV yatıyor. Sarıgül, Galatasaray Spor Kulübü’nde üç dönem (toplam 6 yıl) yöneticilik yaptı.

Daha da önemlisi Sarıgül; Didier Drogba ve Wesley Sneijder gibi dünya yıldızlarını sarı-kırmızılı renklere bağlayan operasyonların mimarları arasında yer alıyor. Bu tecrübesi, Erzincanspor taraftarının beklentisini yükseltiyor.

Resmi Açıklama Yok Ama Ateş Bacayı Sardı
Henüz Emir Sarıgül cephesinden veya kulüp yönetiminden resmi bir açıklama gelmedi. Kulübe yakın kaynaklar şimdilik somut bir adım olmadığını belirtse de Sarıgül’ün geçmiş spor tecrübeleri ve son dönemdeki girişimleri, “Erzincanspor yolunda mı?” sorusunu akıllara getirdi.

Tartışmalar büyürken, Erzincan kamuoyu şu sorunun cevabını arıyor: “Yıldızları getiren Emir Sarıgül, Erzincanspor’a gerçekten çare olur mu?”

Android Ve iOS Veri Aktarımı Kolaylaşıyor!

Elektrikli Araç Sarj Ücretinde Yeni Dönem!

Yıllardır beklenen özellik WhatsApp'a geliyor! Eski mesajlar okunabilecek

Dolandırıcıların yeni yöntemi deşifre oldu! Telefonu açtığınız an hayatınız kararabilir!

Adrenalin tutkunları için bulunmaz keşif! Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de bulunuyor

ChatGPT'den 'İntihar et' tavsiyesi! Not bile hazırladı

