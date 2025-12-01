Galatasaray, Jose Sanchez'i UEFA’ya şikayet etti
Galatasaray, Union SG maçının hakemi Jose Sanchez'i UEFA'ya şikayet etti.
Galatasaray, Union SG maçının hakemi Jose Sanchez'i UEFA'ya şikayet ettiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Union Saint Gilloise ile oynadığımız maçın hakemi olan Jose Sanchez ile ilgili UEFA'ya şikayette bulundu." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Union Saint Gilloise ile oynadığımız maçın hakemi olan Jose Sanchez ile ilgili UEFA'ya şikayette bulundu." ifadeleri kullanıldı.