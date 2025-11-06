Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya'nın Viktoria Plzen takımına konuk oluyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geliyor.



VIKTORIA PLZEN İLE 3. RANDEVU



Fenerbahçe ile Viktoria Plzen, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-13 sezonunda karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmış, rövanşta ise evinde 1-1 berabere kalarak rakibine üstünlük kurmuştu.



İLK 11



Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Valenta, Cerv, Memic, Souare, Ladra, Adu, Durosinimi.



Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, En-Nesyri