Zorbay Küçük aklandı mı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis operasyonu için yeni açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, incelemeleri devam etmekte olan bahis operasyonu için açıklama yaptı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'hakemlerin bahis sitelerine üyeliği' olarak bilinen soruşturma kapsamında hakem Zorbay Küçük hakkında sosyal medyada paylaşılan iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.İşte yapılan açıklama:'Ülkemizde yasal olarak faaliyet gösteren ilgili bahis sitelerine bu iddialar kapsamında yazılan müzekkerelere verilen cevaplar şu aşamada değerlendirme aşamasında olup, sosyal medyada dolaşan ve bu soruşturmayla ilgili olduğu iddia edilen cevabi yazı örnekleri, adli anlamda iddiaların doğru veya yanlış olduğuna dair bir değerlendirmeye sebep olamaz.'