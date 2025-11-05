  • USD: 42,04 - 42,11
Ankaragücü’nün Genç Kalecisi Görkem Cihan Parlıyor! Avrupa Devlerinin Radarında!

Ankaragücü altyapısının son yıllarda yetiştirdiği en parlak yeteneklerden biri olarak gösterilen 19 yaşındaki kaleci Görkem Cihan, performansıyla hem Süper Lig devlerinin hem de Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Efsane futbolcu Veysel Cihan’ın oğlu olan Görkem, son haftalarda adeta kalesine duvar ördü. Son 4 maçta sadece 1 golyiyen genç eldiven, bu süreçte 9’u net olmak üzere 27 kurtarışa imza attı. Ankaragücü’nün yeniden çıkışa geçtiği bu dönemde takımının en kilit isimlerinden biri haline gelen Görkem, soğukkanlılığı, hava toplarındaki hakimiyeti, oyunu geriden kurma becerisi ve bire bir pozisyonlardaki refleksleriyle adından sıkça söz ettiriyor.

Performansı sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da yankı buldu. Cumartesi günü oynanacak Muğlaspor karşılaşmasında, yurt dışından iki farklı kulübün gözlemcilerinin tribünde olacağı öğrenildi. Ankaragücü camiası, genç file bekçisinin kısa süre içinde hem Süper Lig hem de uluslararası arenada adını sıkça duyuracağına inanıyor.

Süper Lig ekiplerinden bazıları da Görkem’i yakından takip ediyor. Özellikle kaleci rotasyonunu gençleştirmek isteyen birkaç büyük kulübün, sezon sonunda Ankaragücü ile temas kurması bekleniyor.

Altyapı antrenörleri, Görkem’in disiplini, oyun okuma zekâsı ve soğukkanlı karakteriyle yaşıtlarının önüne geçtiğini vurguluyor. Takım arkadaşları ise onun her idmanda kendini bir adım daha geliştirdiğini, özellikle yüksek toplarda gösterdiği kararlılık ve çizgi üzerindeki çevikliğiyle savunmaya büyük güven aşıladığını belirtiyor.

Teknik ekibin güvenini kısa sürede kazanan genç kaleci, maç sonlarında taraftarın da sevgilisi haline geldi. Tribünlerden yükselen “Görkem” tezahüratları, Ankaragücü’nün yeni bir efsaneyi yetiştirdiğinin sinyallerini veriyor.

Kulüp çevresinden gelen bilgilere göre Görkem’e hem İtalya Serie A’dan hem de Almanya Bundesliga’dan iki kulübün ilgisi var. Ankaragücü yönetimi ise genç yeteneği kolay kolay bırakmak istemiyor ve onunla uzun vadeli bir proje üzerinde çalışmayı planlıyor.

Türk futbolunun kaleci geleneğini geleceğe taşıyabilecek isimlerden biri olarak gösterilen Görkem Cihan, sergilediği olgun tavır, kararlı duruş ve istikrarlı performansıyla, “geleceğin milli kalecisi” olarak anılmaya başladı bile.
Meteorolojiden Saatli Uyarı! Marmara Dikkat!

Naci Görür'den deprem açıklaması! Batı Anadolu geriliyor

Savcılık duyurdu! TikTok'a intihar soruşturması

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Yapmayan 5 bin 856 TL ödeyecek

O ​Telekomünikasyon Şirketinden Yeni Rekor!

Elektronik sigarada gizli tehlike! Riski artırıyor

