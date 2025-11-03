  • USD: 41,98 - 42,05
  • EURO: 48,37 - 48,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dev derbiye dev prim! Sadettin Saran kesenin ağzını açtı

Fenerbahçeli futbolcular, Beşiktaş derbisinin primi olarak 1.2 milyon euroya (58 milyon TL) hak kazandı.

Ekleme: 3.11.2025 - 10:07 Güncelleme: 3.11.2025 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 11. haftasında derbi heyecanı yaşandı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılan taraf, sarı-lacivertliler oldu.

DERBİDE GALİP FENERBAHÇE

Ve Fenerbahçeli futbolcular, yenilgiyi unuttu, seri galibiyetler almaya başladı ve derbide de Beşiktaş'ı mağlup etti...

Hal böyle olunca Sadettin Saran yönetimi de bu başarıyı karşılıksız bırakmadı.

Dev derbiye dev prim! Sadettin Saran kesenin ağzını açtı

FUTBOLCULAR PRİMİ KAPTI

Sarı-lacivertli futbolcular, Beşiktaş derbisinin primi olarak 1.2 milyon euroya (58.25 milyon TL) hak kazandı.

Fenerbahçe sıradaki Viktoria Plzen, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarından da 3'er puan çıkarırsa, Saran yönetimi takıma yine prim verecek.

Dev derbiye dev prim! Sadettin Saran kesenin ağzını açtı
MHP'den kadınlara ve çocuklara karşı işlenen ağır suçlara ilişkin kanun teklifi
HDP'li eski milletvekili Semra Güzel hakkında karar çıktı! 8 yıl 9 ay hapis cezası
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
İstanbul'da Gazze zirvesi! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar: İsrail ateşkesi ihlal ediyor!
İmamoğlu'nun Şaibeli Diploması! Rektör İlk Kez Konuştu...
'AK Parti'ye Geçişim Gönülden'! Belediyede Sert Tartışma!
İsrail GKRY İttifakından Küstah Proje!
Ak Parti Sözcüsü Çelik Açıklamalarda Bulundu!
CHP’de kriz derinleşiyor! Ahmet Özer hakkında 15 yıl hapis istemi
Ekonomide kararlılık mesajı! 'Enflasyonu tek haneye indirmeye odaklandık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan 41. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni'nde konuşuyor
Trump'ı Kızdıran Anket!
Van Gölü'nde Kuraklığın İzleri!
Hollanda'dan Siyonizme Rest!
Emekliye Yeni Hesap!
Memur Zammı 2026 Hesaplama!
İstanbul’daki Gazze zirvesi İsrail’i endişelendirdi! Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak!
Devlet Bahçeli'den Talimat! Mahalle Kuruluyor!
Bakanlıktan 8.668 TL destek müjdesi: 60 gün içinde başvuran alabilecek
Meteoroloji Uyardı! Sağanak Kapıda...

Meteoroloji Uyardı! Sağanak Kapıda...

21 Yıllık Hasret Bitiyor O Oyun Geliyor!

21 Yıllık Hasret Bitiyor O Oyun Geliyor!

Karaciğer Hastalıklarının En Yaygın Nedeni!

Karaciğer Hastalıklarının En Yaygın Nedeni!

O Marka Akıllı Telefon Pazarına Giriyor!

O Marka Akıllı Telefon Pazarına Giriyor!

Google Play Store'da Yapay Zeka Dönemi!

Google Play Store'da Yapay Zeka Dönemi!

Türkiye Elektrik Sistemi Dönüşümü Başlıyor!

Türkiye Elektrik Sistemi Dönüşümü Başlıyor!