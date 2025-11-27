Galatasaray için olay Şampiyonlar Ligi tahmini! İşte sıralamadaki yeri...

Football Meets Data, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasından tahminler vermeye devam ediyor. Oluşan tablo sonrası ilk 8 ve ilk 24'e kalacak takımlar belli oldu.Yapılan sıralamada Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın bulunduğu yer dikkatleri çekti.İlk 8 sıra; Arsenal, Paris Saint-Germain,Inter, Bayern Münih, Real Madrid, Manchester City, Dortmund ve Chelsea yer aldı.İlk 8'e girme ihtimali en yüksek takım olarak yüzde 99,9 oranla İngiltere Premier Lig devlerinden Arsenal oldu.PLAY-OFF'A KALANLAR9-24. sıra arasında ise; Liverpool, Atletico Madrid, Atalanta, Barcelona, Leverkusen, Sporting CP, Newcastle United, Tottenham, GALATASARAY, PSV, Juventus, Napoli, Karabağ, Marsilya, Monaco ve Union SG yer aldı.GALATASARAY'IN SIRASIYapay zeka, 6 puanlı Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 15. sırada bitireceği tahmininde bulundu.İLK 24'E OLASILIĞI YÜZDE 93Sarı-kırmızılıların lig aşamasını ilk 24'te bitirme ihtimali yüzde 93, ilk 8'de bitirme ihtimali ise yüzde 4 olarak verildi.CİMBOM'UN FİKSTÜRÜSarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaştı ve 5-1 mağlup oldu. Cimbom daha sonra, Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'ı devirdi. Galatasaray, son olarak Union SG'ye 1-0 yenildi.Sarı-kırmızılı ekibin maç takvimi şöyle:9 Aralık Salı TSİ 23.00: Monaco-Galatasaray21 Ocak 2026 TSİ 20.45: Galatasaray-Atletico Madrid28 Ocak 2026 TSİ 23.00: Manchester City-GalatasarayLİG FORMATIŞampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak. Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek.Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek.İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.