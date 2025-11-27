Galatasaray için olay Şampiyonlar Ligi tahmini! İşte sıralamadaki yeri...
Ünlü veri sitesi Football Meets Data, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 5 haftanın ardından dikkat çeken bir tahmine imza attı. Veri sitesi, lig aşamasında takımların sıralamasını belirledi. Oluşan tablonun ardından temsilcimiz Galatasaray'ın da yeri oldu. Peki sarı-kırmızılılar, bu aşamada kaçıncı oldu? İşte detaylar...
Football Meets Data, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasından tahminler vermeye devam ediyor. Oluşan tablo sonrası ilk 8 ve ilk 24'e kalacak takımlar belli oldu.
Yapılan sıralamada Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın bulunduğu yer dikkatleri çekti.
İlk 8 sıra; Arsenal, Paris Saint-Germain,Inter, Bayern Münih, Real Madrid, Manchester City, Dortmund ve Chelsea yer aldı.
İlk 8'e girme ihtimali en yüksek takım olarak yüzde 99,9 oranla İngiltere Premier Lig devlerinden Arsenal oldu.
PLAY-OFF'A KALANLAR
9-24. sıra arasında ise; Liverpool, Atletico Madrid, Atalanta, Barcelona, Leverkusen, Sporting CP, Newcastle United, Tottenham, GALATASARAY, PSV, Juventus, Napoli, Karabağ, Marsilya, Monaco ve Union SG yer aldı.
GALATASARAY'IN SIRASI
Yapay zeka, 6 puanlı Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 15. sırada bitireceği tahmininde bulundu.
İLK 24'E OLASILIĞI YÜZDE 93
Sarı-kırmızılıların lig aşamasını ilk 24'te bitirme ihtimali yüzde 93, ilk 8'de bitirme ihtimali ise yüzde 4 olarak verildi.
CİMBOM'UN FİKSTÜRÜ
Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaştı ve 5-1 mağlup oldu. Cimbom daha sonra, Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'ı devirdi. Galatasaray, son olarak Union SG'ye 1-0 yenildi.
Sarı-kırmızılı ekibin maç takvimi şöyle:
9 Aralık Salı TSİ 23.00: Monaco-Galatasaray
21 Ocak 2026 TSİ 20.45: Galatasaray-Atletico Madrid
28 Ocak 2026 TSİ 23.00: Manchester City-Galatasaray
LİG FORMATI
Şampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak. Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek.
İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
