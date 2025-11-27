  • USD: 42,36 - 42,43
Fenerbahçe Galatasaray maçının hakemi belli oldu! İşte o isim...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası dev derbiye tanıklık edecek. Fenerbahçe ve Galatasaray 1 Aralık pazartesi günü kozlarını paylaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, mücadelenin hakemi açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre, dev randevuyu Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Dev derbi 1 Aralık pazartesi günü saat 20.00'de Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Kompleksi'nde oynanacak.
Katlanabilir iPhone 'pürüzsüz' ekranla geliyor! Dünyada bir ilk olacak

Meteoroloji Uyardı! Yağış Geliyor...

Dev Şirket Soruşturma İle Karşı Karşıya!

Dev Markanın Son Kozu!

Karanlık Madde Gizemi Çözülüyor Mu?

Sevilen Uygulama Ücretsiz Oldu!

