Yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme! 4'ü klasman hakemi 32 tutuklama

Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 32'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan arasında 4 klasman hakemi de bulunuyor.

21.11.2025 - 22:53
Son dakika haberleri: Mersin merkezli 9 ilde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı.

42 TUTUKLAMA

Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden, aralarında futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynadığı belirlenen 4 klasman hakeminin de bulunduğu 32 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme! 4'ü klasman hakemi 32 tutuklama

8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kütahya'da bulundu! Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürdü

Google Dolandırıcılara Meydan Okuyor!

Yeni Virüs İle WhatsApp Tehlikede!

ChatGPT'de Yeni Dönem!

Milli Yıldızlar Teknoloji Devine Konuk Oldu!

Grok'un Elon Musk Hayranlığı Sınır Tanımıyor!

