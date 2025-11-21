Yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme! 4'ü klasman hakemi 32 tutuklama

Son dakika haberleri: Mersin merkezli 9 ilde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı.42 TUTUKLAMAGözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden, aralarında futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynadığı belirlenen 4 klasman hakeminin de bulunduğu 32 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.