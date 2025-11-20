Türkiye - Romanya maçı ne zaman ve nerede oynanacak? A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off rakibi netleşti

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabının kura çekimi, bugün gerçekleştirildi.İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Merkezi'nde, TSİ 15.00'te düzenlenen törende, E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye'nin play-off etabındaki rakibi, kura çekimine 4. torbadan katılan Romanya oldu.Türkiye, Romanya'yı geçerse play-off finalinde Slovakya - Kosova karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.Play-off maçları 2026 yılının Mart ayında yapılacak. Bu aşamada toplam 16 takım yer alacak ve grup ikincilerine ek olarak UEFA Uluslar Ligi'nden 4 takım da mücadele edecek.Türkiye, tek maç üzerinden oynanacak bu eleme turunda rakibini yenerse Dünya Kupası'na gitme şansını devam ettirecek.Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak.Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak. Final maçının ev sahibi ise kura çekimi ile belirlenecek.Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.