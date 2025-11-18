  • USD: 42,29 - 42,36
A Milli Takım, İspanya'nın konuğu! İşte Montella'nın 11 tercihi...

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında grup lideri İspanya'ya konuk oluyor. Zorlu mücadele öncesi, Vincenzo Montella'nın ilk 11 tercihi belli oldu...

Ekleme: 18.11.2025 - 21:45 Güncelleme: 18.11.2025 - 21:50 / Editör: Ozge Selin
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. maçında, A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda İspanya ile kozlarını paylaşacak.

Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak

İŞTE İLK 11'LER

İŞTE İLK 11'LER

İspanya XI: Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Aleix Garcia, Fabian Ruiz, Merino, Pino,

Türkiye XI: Altay, Zeki, Merih, Çağlar, Samet, Ferdi, Salih Özcan, Orkun, İrfan Can, Barış Alper, Deniz Gül

PLAY-OFF'U GARANTİLEDİK

PLAY-OFF'U GARANTİLEDİK

E Grubu'nda son maçlar öncesinde İspanya ve Türkiye, grubu ilk iki içinde bitirmeyi garantiledi.

Ay-yıldızlı ekibimiz, 12 puanla ikinci, İspanya ise 15 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Milli takımımızın kazanması durumunda genel averaja bakılacak.

LİDERLİK İÇİN TEK İHTİMAL VAR

LİDERLİK İÇİN TEK İHTİMAL VAR

Son maç öncesinde İspanya'nın, Türkiye'ye 14 gol averaj üstünlüğü bulunuyor. Türkiye'nin liderlik ve Dünya Kupası'na doğrudan katılımı için matematiksel olarak tek şansı İspanya'yı 7 farklı mağlup etmesinden geçiyor.

Grupta Gürcistan'ın 3 puanı bulunurken, Bulgaristan ise puanla tanışamadı.

GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.
Covid geçti sanıyorsanız dikkat! Bu sendroma yakalanmış olabilirsiniz

TikTok Yapay Zeka İçeriklerini Azaltacak!

O Dev Ne Kadar Kazandı?

Tesla Başarısız Mı Oldu ?

2025 Yılının En İyi Uygulamaları!

O Şirket Resmen Tanıttı!

