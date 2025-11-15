Serdal Adalı’dan Rafa Silva açıklaması! 'Gerekirse...'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor. Rafa Silva'nın kulüpteki geleceği hakkında konuşan Başkan Serdal Adalı, ' İlk sorunuzun ve günün ana gündeminin Rafa Silva'nın durumu olduğunu bildiğimiz için toplantımıza bu konudan başlamak istiyorum. Sonrasında tüm diğer konularda hem ben hem de Sergen hocamız sorularınızı memnuniyetle cevaplayacağız. Şimdi Rafa Silva ile ilgili yaşadıklarımızı net biçimde anlatmak istiyorum. Öncelikle bilinmelidir ki, Rafa geçen sezon ligde maç başına 87 dakika süre alan bir oyuncuydu. Bu sezon Başakşehir maçında 73'üncü dakikada oyundan çıktı. Maçtan birkaç gün sonra menajeri arayıp görüşme talep etti ve görüştük. Bir süre sonra da Rafa Silva ile görüşmemiz gerçekleşti.Başta oyundan alınmasıyla ilgili olarak karşılıklı diyalogla çözülebilecek bir problem olduğunu düşünmüştük ve mesele büyümeden kendi içimizde çözmek istedik. Bunun için de epey uğraştık. Fakat Rafa ile yaptığım görüşmede bana kendisinin kimseyle sorunu olmadığını, artık futbol oynamak istemediğini ve hatta emekli olmak istediğini söyledi. Bir süre geçtikten sonra da ağız değiştirip “Geldiğimden beri 3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık mental olarak başka yere gitmek istiyorum.ö diyerek farklı söylemleri oldu. Şunu herkes bilsin.. Bizim tavrımız başından beri tamamen oyuncuyu kazanma yönünde olmuştur. Bizim Rafa'ya maddi açıdan da resmi ya da gayriresmi hiçbir borcumuz yoktur. Sözleşmesinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerimizi bugüne kadar eksiksiz yerine getirdik. Açıkçası kendisinden de hala aynı beklenti içindeyiz. Biz ilk günden beri kendisine her zaman özel davrandık, yıldız oyuncu olduğu bilerek esneklikler sağladık ve her derdiyle en yakından ilgilendik. Tabir-i caizse oyuncumuzu sarıp sarmaladık. Ben bir Beşiktaşlı olarak, bu kulübün başkanı olarak ister miyim en iyi oyuncularımdan birisinin, hem de transfer sezonu bile gelmeden takımdan ayrılmasını... Ama kendisinin bu tavırlarından sonra da oyuncudan devre arasına kadar profesyonel yükümlülüklerini yerine getirmesi, antrenmanlara çıkması ve maçlarda görev alması istenmiştir. Kendisiyle birebirde de uzun uzun oturduk, konuştum. Bu taraftarın, benim, kulübün, hepimizin onu ne kadar sevdiğini ve en azından bu taraftar için de olsa devre arasına kadar sahaya çıkıp en iyisini yapması gerektiğini söyledim. Kendisini bu kadar bağrına basan Beşiktaş taraftarı ve takımdaşlık yaptığı arkadaşları için bile olsa en azından devre arasına kadar kimseyi yarı yolda bırakmamasını rica ettim. Ama Rafa bu konuda da şu ana kadar olumlu bir adım atmadı' şeklinde konuştu.Rafa Silva'nın sözleşmesi bitene kadar yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini belirten Adalı, 'Bundan sonra da ayrılmak istiyorsa devre arasında çıkış şartı olarak kulübümüzü tatmin edecek bir fesih bedeli olacağı da kendisine net biçimde ifade edilmiştir. Buna karşılık Rafa da, '3 milyon euroyu getireyim, beni hemen bırakın' demiştir. Tekrar söylüyorum: Burası Beşiktaş! Bu kulüpte oyuncular kendi şartlarını dikte edemez. Bu kulüpte hiçbir futbolcu, 'Ben şu kadar para getirdim, gidiyorum' diyemez. Bir oyuncu Beşiktaş'tan ayrılacaksa, şartları Beşiktaş belirler. Son sözü Beşiktaş söyler. Kulüplerin de hakları vardır. Ayrılmak isteyen bir oyuncu, kulübün belirlediği bonservisi getirir ve gider. Aksi mümkün değildir. Şunun altını çiziyorum: Rafa Silva bizim sözleşmeli oyuncumuzdur. Bugünden sonra iki seçeneği vardır. Ya bir an önce kendisine duyulan sevginin ve güvenin karşılığını verir, profesyonelliğin gereğini yapar ve sözleşmesi bitene kadar yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirir. Ya da Beşiktaş'ın belirlediği bonservisi getirir, gider. Bunların ikisine de yanaşmıyorsa sözleşmesinin sonuna kadar hiçbir yere falan da gidemez. Beşiktaş'ın böyle bir durumda kimsenin maaşından edeceği tasarrufa falan da ihtiyacı yoktur. Gerekirse parasını da veririz, burada oturur. Tekrar etmek istiyorum. Bir an önce gelip antrenmanlarına ve maçlara çıkmak ve arkadaşlarına katılmak isterse işte saha burada, forması da hala orada duruyor. Ama 'Ben gidiyorum' diyerek kimse bu kapıdan çıkamaz. Gerekirse konu FIFA'ya taşınır, Beşiktaş'ın hakları sonuna kadar savunulur. Her oyuncunun alternatifi bulunur. Beşiktaş, bir oyuncu vazgeçti diye hedeflerinden asla taviz veremez. Devre arasında hocamızın istediği bölgelere gerekli takviyeleri yapacağız ve Beşiktaş'a katkı sağlayacak oyuncuları kadroya katacağız. Yaz transfer döneminde de bu yapılanmayı tamamlayacak adımları atarak Beşiktaş'ı hak ettiği seviyeye taşıyacağız. Camiamızdan tek beklentimiz, attığımız her adımın Beşiktaş'ın menfaati için olduğunu bilmeleridir. Taraftarlarımızdan günlük iyi ya da kötü sonuçlardan ziyade inşa etmeye çalıştığımız sürece güvenmelerini rica ediyoruz. Konuyla ilgili benim söyleyeceklerim bunlardır ve hocamızın da anlatacaklarını olduğunu bildiğim için şimdi sözü kendisine bırakmak istiyorum' ifadelerini kullandı.