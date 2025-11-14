  • USD: 42,17 - 42,24
Çekler ırkçılık yaptı cezayı Fenerbahçe yedi! UEFA açıkladı

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu Fenerbahçe'ye Viktoria Plzen maçındaki saha ve tribün olayları nedeniyle ceza verdi. Irkçı pankart açan Plzen tarafına verilen ceza ise çok hafif kaldı...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen ile deplasmanda golsüz berabere kalmıştı.

Maçta Çekya ekibinin taraftarlarının kale arkasında açtığı "Türklerle savaşmak gerekir" pankartı gündem olmuştu.

PLZEN'İN IRKÇI PANKARTINA 15 BİN EURO CEZA

UEFA, Viktoria Plzen taraftarlarının ırkçı ve/veya ayrımcı davranışları nedeniyle kulübe 15 bin euro para cezası verilmesine ve ev sahibi olarak oynayacağı bir sonraki UEFA kulüp müsabakasında stadının bir bölümünün kısmen kapatılmasına karar verdi.

Söz konusu stadyumun bir bölümünün kapatılması kararı ise 2 yıllık gözetim süresi verilerek askıya alındı.

FENERBAHÇE'YE İSE 78 BİN EURO CEZA VERİLDİ

UEFA, Fenerbahçe'ye ise bu maçta yaşananlarla ilgili olarak toplamda 78 bin euro ceza verdi.

UEFA Fenerbahçe'ye verilen cezaları kalem kalem şöyle açıkladı:

"- Fenerbahçe SK'ya 15. bin euro para cezası verilmesi ve Fenerbahçe SK'nın taraftarlarının ırkçı ve/veya ayrımcı davranışları nedeniyle bir sonraki (1) UEFA müsabakası için deplasman taraftarlarına bilet satmasının yasaklanması . Deplasman taraftarlarına bilet satma yasağı , mevcut karar tarihinden itibaren iki (2) yıllık bir deneme süresi boyunca askıya alınmıştır.

- Fenerbahçe SK'ya zarar verme fiillerinden dolayı 15 bin 500 euro para cezası verilmesi.

- Fenerbahçe SK'nın, taraftarlarının verdiği zararların, yani hasarlı koltuklar ve duvara yazılan yazıların tazmini için 30 gün içinde ev sahibi kulüp olan Viktoria Plzeň ile iletişime geçmesi.

- Fenerbahçe SK'ya havai fişek yakma suçundan 15 bin euro para cezası verilmesi.

- Fenerbahçe SK'ya cisim attığı için 25 bin euro para cezası verilmesi.

- Fenerbahçe SK'ya takımının uygunsuz davranışlarından dolayı 8 bin euro para cezası verilmesi."
