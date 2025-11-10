  • USD: 42,11 - 42,19
Eren Elmalı A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen Eren Elmalı, A Milli Futbol Takım kadrosundan çıkartıldı.

Ekleme: 10.11.2025 - 23:30 Güncelleme: 10.11.2025 - 23:39
TFF yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca bugünden itibaren tedbirli olarak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmesinin ardından, A, Ümit ve U19 Millî Takımlarımızın aday kadrolarında değişikliğe gidildi.

Buna göre A Millî Takım'dan Eren Elmalı, Ümit Millî Takım'dan İzzet Çelik ve U19 Millî Takımı'ndan Ege Albayrak, ilgili takımlarımızın aday kadrolarında çıkarıldı."
Meteoroloji Uyardı! Sis ve Sağanak Yağış!

Yapay Zeka Cenneti Yaşanacak Mı?

Dev Şirkete Görülmemiş Tazminat!

Kanser Tedavisinde Yeni Dönem!

WhatsApp Müjdeyi Verdi!

En Uzun Menzilli Araç Tanıtıldı...

