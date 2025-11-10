Bahis skandalında yeni gelişme: 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte oyuncuların alabileceği cezalar

Süper Lig'de oynayan futbolcular da dahil birçok isim bahis skandalı kapsamında PFDK'ye sevk edildi. İşte yapılan açıklama…TFF'NİN AÇIKLAMASI'Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır. TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir.Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olup bu gelecek cevaplara göre soruşturma genişletilerek devam edecektir. Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcu aşağıda yer almaktadır.'İŞTE SÜPER LİG FUTBOLCULARIErsin Destanoğlu ve Necip Uysal (Beşiktaş A.Ş.), İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir ve Bedirhan Özyurt (Corendon Alanyaspor), Efe Doğan ve Furkan Orak (Çaykur Rizespor A.Ş.), Metehan Baltacı ve Evren Eren Elmalı (Galatasaray A.Ş.), Muhammet Taha Güneş ve Nazım Sangare (Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.), İzzet Furkan Malak ve Uğur Kaan Yıldız (Göztepe A.Ş.), Kerem Kayaarası (Hesap.com Antalyaspor), Mükremin Arda Türköz (İkas Eyüpspor), Ege Albayrak ve Ali Emre Yanar (Kasımpaşa A.Ş.), Furkan Bekleviç ve Kerem Yusuf Sirkeci (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Celil Yüksel (Samsunspor A.Ş.), Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor A.Ş.), Adil Demirbağ ve Alassane Ndao (Tümosan Konyaspor), Berkan Aslan ve Abdulsamet Burak (Zecorner Kayserispor).1024 kişilik listede 1. Lig'den 77; 2. Lig'den 282; 3. Lig'den 629 futbolcu bulunuyor. TFF, 11 Kasım Salı günü bahis konusuyla ilgili olağanüstü toplanacak.FUTBOLCULARA NE CEZA VERİLECEK?Türkiye Futbol Federasyonu, en az bir kere bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Futbolcular 57. Maddeden sevk edildi. Peki Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan 57. Madde ne diyor? İşte futbolcuların alabileceği cezalar...Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi:Bu talimat kapsamındaki kişilerin;a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis ve benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanlarının kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir.'NECİP UYSAL'DAN AÇIKLAMABahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, konuyla ilgili paylaşım yaptı. Necip yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın.'ERSİN DESTANOĞLU DA PAYLAŞIM YAPTIPFDK'ye sevk edilen Ersin Destanoğlu da açıklamalarda bulundu: 'Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10.11.2025 tarihli 'Disiplin Sevkleri' başlıklı açıklamasında, bazı futbolcuların bahis oynadığına dair iddialar yer almış ve ismim de bu listede gösterilmiştir. Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim.İtibar suikastı niteliğindeki bu iddialar karşısında, mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyecek; hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım. Kamuoyunun asılsız iddialar karşısında sağduyulu davranacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancım tamdır.'BEŞİKTAŞ: 'MASUM OLDUKLARINA İNANCIMIZ TAM'Beşiktaş Kulübü, Ersin ve Necip'in PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: 'Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi süreci, tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Başta futbolcularımızın kişilik hakları ve aileleri ile mensup oldukları camiamızı yakından ilgilendiren bu hassas durumla ilgili sürecin evrensel hukuk normu olan masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak büyük bir titizlikle ilerletilmesi elzemdir. İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır. Tarafımızca TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacaktır. Söz konusu futbolcularımız da yarın sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek hukuki itirazlarını yapacaktır. Beşiktaş JK olarak, konunun takipçisi olduğumuzu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halinde bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.'