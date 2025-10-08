  • USD: 41,62 - 41,70
  • EURO: 48,58 - 48,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray taraftarını endişelendiren görüntü! Osimhen'in bu karesi viral oldu

Galatasaraylı golcü Victor Osimhen, Nijerya milli takımı kampına katıldı. Nijerya kampının tesis yetersizliği sosyal medyada tepki çekti. Nijerya Milli Takımı'nın kampa katılan yıldız isim için sarı-kırmızılı taraftarları endişelendiren görüntüler ortaya çıktı.

Ekleme: 8.10.2025 - 10:33 Güncelleme: 8.10.2025 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, liglerfe verilen milli ara nedeniyle Nijerya Milli Takımı'nın Lesotho ve Benin ile oynayacağı Dünya Kupası elemeleri aday kadrosuna çağrıldı.

Liglere verilen milli ara sonrası Victor Osimhen de ülkesi Nijerya'ya gitti.

Nijerya Milli Takımı'nın kampa katılan yıldız isim için sarı-kırmızılı taraftarları endişelendiren görüntüler ortaya çıktı.

Galatasaray taraftarını endişelendiren görüntü! Osimhen'in bu karesi viral oldu

Kamptan paylaşılan Osimhen fotoğrafı Galatasaraylı futbolseverleri korkuttu.

Sosyal medyada yer alan görüntüde Victor Osimhen'in sol ayak bileğine bandaj uygulaması yapıldığı görüldü.

İdman sahasının büyük bölümünün topraktan oluşması Galatasaraylı taraftarları endişelendirdi.

Galatasaray taraftarını endişelendiren görüntü! Osimhen'in bu karesi viral oldu

3 MAÇTA FORMA GİYEMEMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere bundan bir ay önce Nijerya'nın Ruanda'ya karşı oynadığı maçın 35. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Osimhen, Galatasaray'da 3 karşılaşmada forma giyememişti.
Ünlü İsimlere 'Uyuşturucu' Operasyonu!
Maliye Mercek Altına Aldı!
İsrail Özgürlük Filosu'na ait gemiye saldırdı! Aktivistler alıkonuldu
Ak Parti Vizyonu Kuraklığa Rağmen Susuz Bırakmadı!
Eskişehirlilerden ‘koltuk’lu isyan! Sözünü tutmayan CHP’li belediyeye ders verdiler
Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ilde operasyon! Milyarlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi
CHP'li Belediyenin Osmanlı Nefreti Tepki Topladı!
5G ile dijital hayat daha hızlı olacak! Uzaktan ameliyat imkanı geliyor
Siyonist Katile Müttefikleri Bile Sırt Çevirdi!
41 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon! 5 milyar liralık banka hareketi tespit edildi
Terör Devletinde Hedef Suriye!
MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılmak için Mısır'a gidecek
15 Türk aktivisti taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı
Buca Belediyesi'nde skandal! İşçi maaşlarını ödemedi, reklama 120 milyon lira ayırdı
İBB'den akıldışı uygulama: Metro İstanbul'da 'valiz yasağı' dönemi
İzmir'de CHP’li başkan yardımcısı aracıyla çarpmıştı: 11 yaşındaki Sıraç yaşam savaşını kaybetti
CHP’li belediyelerin ardından şimdi de yandaş medyası Sözcü'den şantaj ve tehditle rüşvet
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ortak Alfabe İçin İlk Adımı Attı!
Krizlerdin Ortak Noktası CHP Belediyeciliği!
Bakan Tunç’tan Gazze vurgusu: “Vicdanların ortak yarası Gazze”
Meteorolojiden Uyarı! Turuncu Kod...

Meteorolojiden Uyarı! Turuncu Kod...

Elon Musk Durmuyor! Sinema Ve Oyun...

Elon Musk Durmuyor! Sinema Ve Oyun...

IMEI ücreti zamlanıyor!

IMEI ücreti zamlanıyor!

Yapay Zeka Sektörü Balon Mu?

Yapay Zeka Sektörü Balon Mu?

Emekli olamayabilirsiniz! Hizmet dökümünde bu harf varsa dikkat

Emekli olamayabilirsiniz! Hizmet dökümünde bu harf varsa dikkat

Gıda skandalında yeni ifşa! Kıymanın içinden öyle bir şey çıktı ki...

Gıda skandalında yeni ifşa! Kıymanın içinden öyle bir şey çıktı ki...