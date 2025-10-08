Galatasaray taraftarını endişelendiren görüntü! Osimhen'in bu karesi viral oldu

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, liglerfe verilen milli ara nedeniyle Nijerya Milli Takımı'nın Lesotho ve Benin ile oynayacağı Dünya Kupası elemeleri aday kadrosuna çağrıldı.Liglere verilen milli ara sonrası Victor Osimhen de ülkesi Nijerya'ya gitti.Nijerya Milli Takımı'nın kampa katılan yıldız isim için sarı-kırmızılı taraftarları endişelendiren görüntüler ortaya çıktı.Kamptan paylaşılan Osimhen fotoğrafı Galatasaraylı futbolseverleri korkuttu.Sosyal medyada yer alan görüntüde Victor Osimhen'in sol ayak bileğine bandaj uygulaması yapıldığı görüldü.İdman sahasının büyük bölümünün topraktan oluşması Galatasaraylı taraftarları endişelendirdi.Hatırlanacağı üzere bundan bir ay önce Nijerya'nın Ruanda'ya karşı oynadığı maçın 35. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Osimhen, Galatasaray'da 3 karşılaşmada forma giyememişti.