Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! Beklenen haber 41 gün sonra geldi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9'uncu haftasında 19 Ekim Pazar günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Jhon Duran, bireysel saha çalışmalarına başladı.Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sonra erdi.Tedavisi devam eden Jhon Duran bireysel saha çalışmalarına başlarken, Mert Hakan Yandaş da antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.