  • USD: 41,63 - 41,71
  • EURO: 48,39 - 48,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! Beklenen haber 41 gün sonra geldi

Sarı-lacivertliler, sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. 27 Ağustos'taki Benfica rövanşı sonrası sakatlığı nedeniyle Avrupa kupalarında 2 ve Süper Lig’de 6 maç kaçıran Jhon Duran, bireysel saha çalışmalarına başlaması dikkat çekti.

Ekleme: 8.10.2025 - 16:16 Güncelleme: 8.10.2025 - 16:17 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Süper Lig’in 9'uncu haftasında 19 Ekim Pazar günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Jhon Duran, bireysel saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! Beklenen haber 41 gün sonra geldi

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sonra erdi.

Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! Beklenen haber 41 gün sonra geldi

Tedavisi devam eden Jhon Duran bireysel saha çalışmalarına başlarken, Mert Hakan Yandaş da antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! Beklenen haber 41 gün sonra geldi

İspanya, İsrail'e silah ambargosu kararını onayladı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail insanlık dışı karakterini bir kez daha gösterdi
Su çilesi bir şehre daha sıçradı, bidonu kapan kuyruğa koştu: 'Bize adeta ‘yağmurlu havada size su yok’ dendi'
Sanatçı Yavuz Bingöl, Bahçeli'ye bağlama hediye etti! 'Alevi Bektaşiler olarak kendisine minnettarız'
Meclis'ten İsrail'e kınama tezkeresi: Oybirliğiyle kabul edildi
Bakan Fidan'dan SDG'ye 10 Mart uyarısı: Mutabakat uygulanmalı
Ankara'daki konser vurgunu soruşturmasında iddianame hazırlandı
Bakan Uraloğlu müjdeledi 'En uzun tünelde ışık göründü'
İstanbul'un 9 Aylık Huzur Raporu!
Macron Yolun Sonuna Geldi!
Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı! 7 belediye daha AK Parti'ye katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere tepki!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SSÇ Açıklaması!
Bakan Ersoy: 'Anadolu sofralarının kökenine ışık tutuyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesajlar! Azerbaycan ziyareti dönüşünde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ' Önceliğimiz Gazze '
TBMM Başkanı Kurtulmuş Açıklamalarda Bulunuyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı! Seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya düşecek
Ünlü İsimlere 'Uyuşturucu' Operasyonu!
Maliye Mercek Altına Aldı!
Meteorolojiden Uyarı! Turuncu Kod...

Meteorolojiden Uyarı! Turuncu Kod...

Elon Musk Durmuyor! Sinema Ve Oyun...

Elon Musk Durmuyor! Sinema Ve Oyun...

IMEI ücreti zamlanıyor!

IMEI ücreti zamlanıyor!

Yapay Zeka Sektörü Balon Mu?

Yapay Zeka Sektörü Balon Mu?

Emekli olamayabilirsiniz! Hizmet dökümünde bu harf varsa dikkat

Emekli olamayabilirsiniz! Hizmet dökümünde bu harf varsa dikkat

Gıda skandalında yeni ifşa! Kıymanın içinden öyle bir şey çıktı ki...

Gıda skandalında yeni ifşa! Kıymanın içinden öyle bir şey çıktı ki...