  • USD: 41,62 - 41,70
  • EURO: 48,58 - 48,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Bak, Fenerbahçe yönetimini kabul etti!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığına seçilen Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Ekleme: 6.10.2025 - 19:04 Güncelleme: 6.10.2025 - 19:06 / Editör: Ozge Selin
Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında gerçekleşen kabulde, Fenerbahçe yönetimi tam kadro yer aldı.

Bakan Bak, Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Sadettin Saran'ı ve yönetim kurulunu tebrik ederek görevlerinde başarı diledi.

Bakan Bak, Fenerbahçe yönetimini kabul etti!

Görüşmede Bakan Bak, Fenerbahçe'nin olimpik ve paralimpik branşlara en çok destek veren kulüp olduğunu vurgulayarak teşekkür etti. Bakan Bak, yeni yönetimden amatör branşlara olan desteğin artarak devam ettirilmesi talebinde bulundu.

Bakan Bak, Fenerbahçe yönetimini kabul etti!

Görüşmenin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Bakan Bak'a üzerinde sarı lacivertli futbolcuların imzasının yer aldığı forma hediye etti.


Osman Gökçek’ten Mansur Yavaş’a 'su' tepkisi!
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...
Hamas ve İsrail arasındaki dolaylı görüşmeler başladı
Bakan Tekin duyurdu! 7 Ekim Salı günü tüm okullarda düzenlenecek!
MİT'in 'Mossad'a casusluk' operasyonunda yeni gelişme! Avukat Tuğrulhan Dip ve Serkan Çiçek tutuklandı
TİP'li Başkan Murat Kurum'a Teşekkür Etti!
CHP’li ABB’nin Su Vurgununu AK Parti Milletvekili Osman Gökçek Belgeleriyle Ortaya Çıkardı!
Gazze'deki soykırımın acı tablosu! Bölgedeki soykırım son bulmuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulunuyor...
CHP'de skandallar bitmiyor! Polisin üstüne otobüs süren şoförün savunması pes dedirtti
Türkiye'nin 11. karayolu ekolojik köprüsü geliyor! 250 metre uzunluğunda olacak
CHP belediyeciliğinin özeti! Vatandaşlar ellerinde bidonlarla kuyruğa girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a Gidiyor!
Dünya Türkiye’yi izledi! Gazze’ye destek yürüyüşü geniş yankı uyandırdı
Fransa Başbakanı İstifa Etti!
Özgürlük Filosu Gazze Yolunda! Son 200 Mil...
Sosyal konut dolandırıcılığına dikkat! TOKİ'yi taklit ediyorlar
CHP'de istifalar bitmiyor! 'Evraklar parçalandı' diyerek duyurdu
TBMM'de yeni hafta başlıyor! Ana gündem 'Terörsüz Türkiye'
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Fahiş fiyatlara büyük darbe
Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Sağanak Geliyor...

Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Sağanak Geliyor...

Dünyada İlk! O SSD Duyuruldu...

Dünyada İlk! O SSD Duyuruldu...

Sonbaharda alerji patlaması! Bu belirtileri görürseniz dikkat

Sonbaharda alerji patlaması! Bu belirtileri görürseniz dikkat

Uymayanın ehliyetine el konacak! Yeni trafik yasasında ağır cezalar geliyor

Uymayanın ehliyetine el konacak! Yeni trafik yasasında ağır cezalar geliyor

Yeni CEO Kim Olacak?

Yeni CEO Kim Olacak?

Bitcoin Rekor Kırdı!

Bitcoin Rekor Kırdı!