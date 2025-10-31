TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar! 'Amacımız bataklığı kurutmak'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis skandalı soruşturmasının perde arkasını Akıl Çemberi'nde yanıtladı.Futboldaki bahis skandalıyla ilgili soruşturma ne durumda, bahis hesabı olan 371 hakem nasıl tespit edildi, bahis skandalı geçmiş yıllardaki liglerin şampiyonlarını değiştirir mi, bu yıl ligin kaderine etki eder mi?Fulya Öztürk'ün moderatörlüğünde CNN TÜRK İstanbul Haber Koordinatörü Nihat Uludağ ve CNN TÜRK Spor Direktörü Cem Yılmaz sordu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu cevapladı.'HAKEMLİKLERİ BİTİYOR'Hacıosmanoğlu: Federasyon başkanı olduktan sonra öfkeyi kenara bıraktık. Artık hoşgörülü olmamız lazım, tabii ki üzüntülüyüm. Aziz milletimiz daha iyi şeyleri hak ediyor. 45 gün hak mahrumiyeti alan hakemin hakemliği bitiyor. Bahis oynamanın suç olduğunu her hakem bilir. 3 ay ile 1 yıl arasında hak mahrumiyeti var. Zaten 45 gün hak mahrumiyeti alınca hakemliğin de bitiyor.''BİZ 15 HAKEM BEKLİYORDUK''Nisan ayında kapsamlı bir araştırma yapıldı. Ankaraspor - Nazilli maçı skoru iki takımın da işine yarıyordu. Arkadaşlarımızla ivedilikle bu işe koyulmasını istedik. İki taraftan da maça bahis oynanmış. Bizim tarafımızdan üst sınırdan ceza verildi. Sonra arkadaşlarıma bu araştırmaya gerçek manada başlayalım dedim. Biz 15 tane hakem bekliyorduk ama bu rakamlar çıkınca üzüldüm tabii. Hakemlerden sonra futbolcular da var. 3 bin 700 futbolcu var.'BAHİS HESABI AÇMAK SUÇ DEĞİL''Bahis hesabı açmak suç değil, oradan maçları takip ediyorlar. Onları kimse zan altında bırakmasın. O hesabı aktif kullanması ve bahis oynaması suç. Kurullarımız gerekli cezayı veriyor zaten.''BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI''Bundan sonra ceza boyutu var. Başsavcılık açıklama yaptı, daha derinlemesine araştıracaklar. MASAK raporlarına bakabiliyorlar. İllegal boyutuna da bakacaklar. Daha önce böyle münferit olaylar olmuş ama üzeri kapatılmış. Kanunları çıkarırsınız da onu uygulamak önemli. Hakemler açısından bu işler açığa çıkmaz diye bir özgüvenle harekete etmiş olabilir.''AMACIMIZ BATAKLIĞI KURUTMAK''Biz sineklerle uğraşmıyoruz amacımız bataklığı kurutmak. Çarpık ilişkiler ortaya çıktı. Ne kişi ne kulüp menfaatine bir operasyon değil. Herkes kendine bir şey devşirmeye çalışıyor. Böylesine kutsal bir mücadeleyi kendi çıkarına döndürmesine müsaade etmeyiz.'YABANCI HAKEM GELECEK Mİ?'Yabancı hakem gelsin diyorlar, hayır. Bizim kardeşlerimiz var. Şu anda ligleri yönetmeye yetecek kadar hakemimiz mevcut. Bütün illerde kursları açılıyor, eğitim alıyorlar. Kendi çocuklarımızla bunu çeviririz. Belki tecrübesizliğinden hata yapabilir ama destek vermemiz lazım.''ZORBAY KÜÇÜK İLE GÖRÜŞTÜM''Zorbay Küçük ile görüştüm. Hakem arkadaşımız oynamadığını söyledi. Hesap numarasını attı. Numaralar uymuyor, o da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Haber bekliyoruz. Cadı avına çıkmadık biz. Arkadaşlarımıza söylediğimiz tek şey var, kim devreye girerse girsin hiç kimseye imtiyaz tanınmayacak. Ama aynı şekilde sıfır ihtimalde kimseye de haksız muamele yapmayacaksınız. Bunun vebali var. Hesap açıldığı zaman belirli bir miktar bonus vermiş herhalde. 40 lira mı ne bonusu var, iki kupon oynanmış. Onu da tam bilmiyorum, savcılık soruşturmasını yapacak. Biz de ilgili birimlere sorduk. TC numarası ile açılmış ve oynanmış. Süreç devam ediyor. Bizim bir beyanda bulunmamız doğru olmaz. Bir insanın da savcılığa gidip suç duyurusunda bulunup, yalan beyanda bulunuyorsan bir de oradan ceza alırsın. Bir insan da onu yapmaz diye düşünüyorum.''CESARET EDENİN ALNINDAN ÖPMEK LAZIM''Bugüne kadar kimse üstüne gitmediği için, kimse uğraşmıyor özgüveniyle hareket edilmiş herhalde... Nerden bilsinler İbrahim diye bir deli çıkacak, arı kovanına çomak sokacak. Bundan sonra da buna cesaret edenin alnından öpmek lazım. Kulüplerde dernek yasası var. Başarılı olması lazım başkanların, çünkü onun koltuğunu bekleyenler var. Ben de Trabzonspor başkanlığı yaptım. Yapı değil güç dengeleri var. Hakim olduğunuz yeri yönetirsiniz. Biz seçildik 3 ayda gönderiyorlardı bizi. Biz şu an hâkimiz federasyona.''TÜRK FUTBOLUNUN SORUNU AHLAK SORUNU''Türk futbolunda ahlak sorunu var. Yapı diye bir şey yok. Türk futbolunun temelindeki sorun ahlak sorunu.''GERİYE DÖNÜK LİGLERLE İLGİLİ BİR ŞEY YAPAMAZSINIZ''Buradan dönüyoruz ya, biz önümüze bakalım, önümüzü temizleyelim. Geriye dönük tescillenmiş liglerle ilgili bir şey yapamazsınız. Bunun ortaya çıkması, bataklığı kurutmak demek. Biz bataklığı kurutup önümüze bakalım.'FUTBOLCULAR NE ZAMAN SEVK EDİLECEK?'Futbolcuların listeleri geldi, onların çözümü yapılıyor. Bir hafta 10 güne onların sevki olur. Futbolcular bittikten sonra temsilcisi, gözlemcisi var, spor alanında olanlar var, hepsini kapsıyor.'HAKEMLERİN MAAŞ SORUNU VAR MI?'Hakemlere 3 değil, 6 aydır maaş veremiyoruz(!) O yüzden bu işe bulaşıyorlar. Öyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bir tane hakeme sorun, eğer parasını almayan bir hakem varsa ben federasyon başkanlığını bırakıyorum. Federasyon neden ödemesin paralarını? Kaldı ki biz geçen sene iyileştirdik, bu sene iyileştirdik.''FERHAT GÜNDOĞDU'NUN HESABINI AKTİFLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI''2008-2011 arasında Ferhat Gündoğdu'nun hesabı varmış, aktif olarak kullanmadı. Federasyondan gönderdiğimiz kişi, bilgileri olduğu için bunu aktifleştirmeye çalıştı. Çünkü bilgileri o şahısta. Mesaj gelince savcılığa başvurdu.'GÜVEN ORTAMI NASIL SAĞLANACAK?'Bu temizlik harekatı güven ortamını sağlamamız için yapılan bir şey. Umutlu olsunlar. Mevcut hakem arkadaşlarımıza destek olsunlar. Onlar da sahada adil ve adaletli maçlar yönetecekler. Biz buna inanıyoruz. Gelecek genç arkadaşlarımıza inanıyoruz. Bir öncekinden daha kötü olmayacak, daha iyi olacak. Hakem arkadaşlara güvensinler ve destek olsunlar. Hakemlerimiz ile konuşuyoruz. Önümüzdeki hafta da onlarla toplantı yapacağız Riva'da. Bir onların her türlü arkasındayız. Futbol ailesinin tüm fertleri, özellikle tribünleri dolduran taraftarlar, millet adına yapılan bu operasyona sahip çıksın. Onlar da sahip çıkarsa daha çabuk yol alırız.''HAYALİM KADIN HAKEMİN DERBİYİ YÖNETMESİ''Hayalim, inşallah ikinci yarıda bir kadın hakemimiz maç yönetecek Süper Lig'de. Benim de hayalim bir tanesinin benim dönemimde derbi yönetmesi. Hayalim o. Neden olmasın?'