FIFA'dan skandal İsrail kararı! 'Jeopolitik olayları çözemez'

FIFA ve UEFA'nın İsrail'e yönelik yaptırım uygulayıp uygulamayacağı uzun süredir gündemdeki yerini korurken, FIFA Başkanı Gianni Infantino, İsrail takımlarının turnuvalardan çıkarılmasının söz konusu olmadığını gösterdi.

Katil İsrail'in Filistin'deki soykırımına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Birleşmiş Milletler'in İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğine dair raporunun ardından, insan hakları örgütleri FIFA ve UEFA'yı İsrail'i uluslararası turnuvalardan men etmeye çağırdı.

İSRAİL'İ TURNUVALARDAN MEN EDİN ÇAĞRISI

Uzmanlar, sporun normal işleyişini sürdürüyormuş gibi görünmesinin yanlış olduğunu vurguladı.

İsrail ise suçlamaları reddederek eylemlerini kendini savunma olarak nitelendiriyor.

FIFA ve UEFA ise yaptırım kararı alma konusunda hiç gönüllü değil.

GÖZLER FIFA'YA ÇEVRİLMİŞTİ

UEFA, İsrail'in men edilmesi için bir oylama yapmayı planlamadıklarını duyurdu.

Trump'ın barış planını bekleme kararı aldıkları kulis bilgisi olarak Avrupa basınına yansırken gözler FIFA'ya çevrildi.

'İSRAİL'E KARŞI HİÇBİR İŞLEM YAPILMAYACAK'

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ulusları organizasyondan beklenen kararın çıkmayacağını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Infantino, dünya genelinde süren çatışmalarda acı çekenlerin yanlarında olduklarını belirterek, futbolun barış ve birlik mesajını iletmesinin önemine vurgu yaptı.

'FIFA JEOPOLİTİK SORUNLARI ÇÖZEMEZ'

Infantino, 'FIFA jeopolitik sorunları çözemez, ancak futbolun birleştirici, eğitimsel, kültürel ve insani değerlerini kullanarak dünyada yayılmasını sağlayabilir' dedi.

RUS KULÜPLERİ MEN EDİLMİŞTİ

FIFA, Rus kulüplerine anında yaptırım uygulayarak turnuvalardan men etmişti.
