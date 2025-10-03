FIFA'dan skandal İsrail kararı! 'Jeopolitik olayları çözemez'

Katil İsrail'in Filistin'deki soykırımına tepkiler çığ gibi büyüyor.Birleşmiş Milletler'in İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğine dair raporunun ardından, insan hakları örgütleri FIFA ve UEFA'yı İsrail'i uluslararası turnuvalardan men etmeye çağırdı.Uzmanlar, sporun normal işleyişini sürdürüyormuş gibi görünmesinin yanlış olduğunu vurguladı.İsrail ise suçlamaları reddederek eylemlerini kendini savunma olarak nitelendiriyor.FIFA ve UEFA ise yaptırım kararı alma konusunda hiç gönüllü değil.UEFA, İsrail'in men edilmesi için bir oylama yapmayı planlamadıklarını duyurdu.Trump'ın barış planını bekleme kararı aldıkları kulis bilgisi olarak Avrupa basınına yansırken gözler FIFA'ya çevrildi.FIFA Başkanı Gianni Infantino, ulusları organizasyondan beklenen kararın çıkmayacağını duyurdu.Konuyla ilgili açıklama yapan Infantino, dünya genelinde süren çatışmalarda acı çekenlerin yanlarında olduklarını belirterek, futbolun barış ve birlik mesajını iletmesinin önemine vurgu yaptı.Infantino, 'FIFA jeopolitik sorunları çözemez, ancak futbolun birleştirici, eğitimsel, kültürel ve insani değerlerini kullanarak dünyada yayılmasını sağlayabilir' dedi.FIFA, Rus kulüplerine anında yaptırım uygulayarak turnuvalardan men etmişti.