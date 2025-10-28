  • USD: 41,87 - 41,95
Volkan Demirel Süper Lig’e döndü...

Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile anlaşma sağladı. Başkent ekibi, genç teknik adam ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ekleme: 28.10.2025 - 19:36 Güncelleme: 28.10.2025 - 19:43 / Editör: Ozge Selin
Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, Volkan Demirel'i takımın başına getirdi.

EROĞLU DÖNEMİ BİTTİ

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Geçtiğimiz sezon Süper Lig hasretimize son veren, şampiyonluğumuzun paydaşlarından Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ve ekibine, kulübümüze yaptıkları katkı ve yaşattıkları mutluluklar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.' denildi.

VOLKAN DEMİREL AÇIKLANDI

Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için ise Volkan Demirel ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 'Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Volkan Demirel ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.'
Meteoroloji Uyardı! Sıcaklar Geri Mi Geliyor?

Ehliyetiniz eskiyse dikkat! Son gün cuma

iPhone 20 yepyeni bir deneyim sunacak! Fiziksel tuşlar kalkıyor

O Araç Konseptiyle Dikkat Çekti!

O Platform Etkileşimini Artırıyor!

Grafik Canavarı Oyunlar!

