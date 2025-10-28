Volkan Demirel Süper Lig’e döndü...

Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile anlaşma sağladı. Başkent ekibi, genç teknik adam ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

EROĞLU DÖNEMİ BİTTİ



Kulüpten yapılan açıklamada, 'Geçtiğimiz sezon Süper Lig hasretimize son veren, şampiyonluğumuzun paydaşlarından Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ve ekibine, kulübümüze yaptıkları katkı ve yaşattıkları mutluluklar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.' denildi.



VOLKAN DEMİREL AÇIKLANDI



Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için ise Volkan Demirel ile anlaşma sağlandığını açıkladı.



Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 'Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Volkan Demirel ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.'