  • USD: 41,87 - 41,95
  • EURO: 48,71 - 48,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bahis soruşturmasında yeni detaylar! 3 bin 700 futbolcu inceleme altında

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “Aktif hakemler bahis oynuyor” açıklamasından sonra gözler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya çevrildi. Soruşturmada bahis iddialarının sadece hakemlerle sınırlı kalmadığı, savcılığın tüm takımları ve 3 bin 700 futbolcuyu incelediği öğrenildi.

Bahis soruşturmasında yeni detaylar! 3 bin 700 futbolcu inceleme altında
Ekleme: 28.10.2025 - 14:40 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:50 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif bahis oynadığı" şeklindeki açıklaması gündeme bomba gibi düştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada Nisan ayında açılan soruşturma dosyasında en az 5 yıl geriye gidilerek incelemelerde bulunulduğunu kaydetmişti. Antalya'da Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yapılan şikayetlerin ardından açılan soruşturma dosyasının da İstanbul'daki dosyayla birleştirildiği ortaya çıkmıştı.

Bahis soruşturmasında yeni detaylar! 3 bin 700 futbolcu inceleme altında

3 BİN 700 FUTBOLCU MERCEK ALTINDA

Soruşturmada sadece hakemlerin değil, alt ligten üst lige kadar tüm kulüplerin incelendiği öğrenildi. Yine soruşturmada, 3 bin 700 futbolcunun incelemeye alındığı, bu sayının artabileceği detaylar arasında.

Bahis soruşturmasında yeni detaylar! 3 bin 700 futbolcu inceleme altında

BAHİS SİTELERİNDEN ALINAN VERİLER İNCELENİYOR

Dosya kapsamında MASAK ve HTS raporları, yurt içi ve yurt dışı bahis sitelerinden alınan kullanıcı veriler inceleniyor. Dosya kapsamında çok sayıda gizli tanık ve "İtirafçı" olmak isteyen var kişilerin olduğu edinilen bilgiler arasında.

Bahis soruşturmasında yeni detaylar! 3 bin 700 futbolcu inceleme altında

MAL VARLIKLARI İNCELENECEK

Malvarlığını beyan etme zorunluluğu olan hakemin, malvarlığında kaynağını açıklayamadığı bir artış varsa bu da şüpheli olarak kabul edilecek.

Sadece hakemin kendi malvarlığına değil, birinci derece akrabasının malvarlığındaki artışlar incelenecek ve söz konusu artışın kaynağı açıklanamıyor ise aynı şekilde dosyada şüpheli olmasına neden olabilecek. Dosya kapsamında ifadeye davetler, gözaltılar ilerleyen süreçte beklenen gelişmeler arasında.












11
Casusluk Dosyasında Flaş Gelişme! Merdan Yanardağ ve “Sır Kadın” Arasında Temas
İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinli 273 gazeteci anısına fidan dikildi
Savunmada hedef tam bağımsızlık! TSK
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan törene limuzin TOGG'la geldi
Başsavcılık harekete geçti! Ahmet Minguzzi cinayeti davasında yeni gelişme
CHP'li Belediyelerde Su Yok Konser Var!
Casusluk Soruşturmasında Derin Bağlantı: Hüseyin Gün’ün ‘tanımıyorum’ Dediği Aytaç Ocaklı ile Ortaklığı Ortaya Çıktı
Bahçeli: Terör bitince bahar havası gelecek
Soylu’dan CHP’ye Yanıt: “Kendinizi Savunmak İçin Beni Referans Göstereceğinizi Hiç Düşünmezdim”
Bakan Bolat müjdeyi verdi! Türkiye-Ürdün ekonomik iş birliğinde yeni dönem başlıyor
Cumhuriyet’in 102. Yılı Kutlamaları İçin İstanbul’da Bazı Yollar Kapanacak
Özgür Özel'den Manasız Çıkış!
Bakan Uraloğlu duyurdu! Türkiye'nin 14’üncü hava kampüsü Sivas’ta açılıyor
Bakan Yerlikaya son gelişmeleri paylaştı! “Hasar tespit çalışmaları başladı”
Trump Protokol'de Şaşırttı!
Bakan Tekin: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Posterinin Okullarda Yer Alması Anayasal Bir Zorunluluk
Yusuf Tekin duyurdu! İşte MEB'in ara tatil kararı
İsrail küresel düzeni yıkıyor! Birleşmiş Milletler'i hiçe sayıyor
Türkiye'nin Eurofighter Hamlesi İsrail'i Ve Yunan'ı Korkuttu!
Analiz kılıfıyla casusluk faaliyeti! Soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı
Instagram'dan 'Reels' için kritik adım! İzleme geçmişi özelliği hayata geçti

Instagram'dan 'Reels' için kritik adım! İzleme geçmişi özelliği hayata geçti

O Dev Elektronik Dönüşüme Devam Ediyor!

O Dev Elektronik Dönüşüme Devam Ediyor!

Apple'dan Pil Sorununa Çözüm!

Apple'dan Pil Sorununa Çözüm!

Kripto Borsasına 200 Milyar Dolar!

Kripto Borsasına 200 Milyar Dolar!

Eski Ehliyet İçin Son Tarıh!

Eski Ehliyet İçin Son Tarıh!

Sadece zenginler görebilecek! Uzay ışığı satışı başladı

Sadece zenginler görebilecek! Uzay ışığı satışı başladı

Sadece zenginler görebilecek! Uzay ışığı satışı başladı

Sadece zenginler görebilecek! Uzay ışığı satışı başladı