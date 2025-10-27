  • USD: 41,87 - 41,95
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şok açıklama: '152 hakemin bahis oynadığı tespit edildi...'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da futbol gündemine damga vuran bir basın toplantısı düzenledi. Hacıosmanoğlu, bazı hakemlerin bahis hesabı olduğunun tespit olduğunu duyurdu. İşte o sözler...

Ekleme: 27.10.2025 - 11:53 Güncelleme: 27.10.2025 - 12:03
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Kısa bir toplantı düzenleyen Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabı olduğunu açıkladı.

"152 HAKEM AKTİF OLARAK BAHİS OYNUYOR"

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Temiz ve ahlaklı Türk futbolu için kendi içimizde hakem camiasıyla başladık. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor." açıklamasında bulundu.

"7'Sİ ÜST KLASMAN HAKEMİ"

Hacıosmanoğlu, "Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir." diye konuştu.

"GEREKLİ CEZAYI ALACAKLAR"

TFF Başkanı, "Bir hakemin tek başına 18 binin üzerinde bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir. Kısa süre içerisinde PFDK'ya sevk edilip gerekli cezaları alacaklar." dedi.

"FIFA VE UEFA'YA BİLDİRİLDİ"

Çalışmaları FIFA ve UEFA ile paylaştıklarını ifade eden İbrahim Hacıosmanoğlu, "Talimatlar açık olmasına rağmen hakem arkadaşlarımız kendi adlarına hesap açıp bahis oynamıştır. Hakemlikle ilgili çalışmalarımız zaten vardı, yetkili kurumlarımızla çalışmaları hızlandırıp, 81 ilde kurslar açıp, üniversitede özel bir bölüm açılacak.

"HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ"

O kurslardan gelen arkadaşlar üniversitede kapsamlı eğitim görüp Türk futboluna kazandırılacak. Bu çalışma meşakkatli bir yol ama iyi ve ahlaklı nesiller için hep birlikte mücadele etmeliyiz.

"ÖZLENEN YERE TAŞIYACAĞIZ"

Genç hakemlere kasti değil insani hatalarında da yöneticilerden, kulüplerden destek olmalarını, güzel yarınlara bizim inancımız tam. Türk futbolunu özlenen yere taşıyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

HACIOSMANOĞLU'NDAN KULÜPLERE ÇAĞRI

Kulüplere çağrıda bulunan Hacıosmanoğlu, "Biz hakemlerle başladık ama ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım dahil, bu çalışmayı yaptığımız ilgili devlet kurumlarıyla kendimizi de kontrol ediyoruz. Bunun da sonuçlarını yakın zamanda paylaşırız. Türk futbol ailesiyle ilgili de çalışmalarımız sürüyor.

"DEVLET KURUMLARIMIZLA PAYLAŞACAĞIZ"

Biz TFF olarak nasıl kendi kapımızın önünü temizliyorsak, Türk futbol ailesinin üstüne düşen görev de kendileriyle başlayıp futbolcuları dahil tüm unsurlarıyla kontrol edip paylaşmaları. Aksi durumda çalışmalarımızı güzide devlet kurumlarımızla yapıp paylaşacağız." dedi.








Instagram'dan 'Reels' için kritik adım! İzleme geçmişi özelliği hayata geçti

O Dev Elektronik Dönüşüme Devam Ediyor!

Apple'dan Pil Sorununa Çözüm!

Kripto Borsasına 200 Milyar Dolar!

Eski Ehliyet İçin Son Tarıh!

Sadece zenginler görebilecek! Uzay ışığı satışı başladı

