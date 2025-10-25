  • USD: 41,84 - 41,92
  • EURO: 48,59 - 48,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ali Koç gemileri yaktı! O köklü kulübü satın alıyor

Fenerbahçe başkanlığını Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç, gündeme bomba gibi haberle döndü. İspanya La Liga'nin köklü ekiplerinden birini satın alacağı iddiası gündeme geldi. İşte detaylar...

Ekleme: 25.10.2025 - 14:22 Güncelleme: 25.10.2025 - 14:23 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de uzun yıllar başkanlık yapan Ali Koç, görevini geçtiğimiz aylarda Sadettin Saran'a devretmişti. Görev süresince hem başarıları hem de eleştirileriyle sık sık gündeme gelen Koç'un, futbola olan tutkusunu sürdürmekte kararlı olduğu konuşuluyor. Yakın çevresine göre Koç, futboldan tamamen çekilmek yerine yurt dışında bir kulüp satın alma planı yapıyor.

HEDEF LA LIGA: SEVILLA İDDİASI
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Ali Koç'un radarındaki kulüp Sevilla. La Liga temsilcisi Sevilla'da Del Nido ailesi arasında uzun süredir devam eden yönetim anlaşmazlığı nedeniyle kulübün el değiştirme ihtimali doğdu. Bu durum, uluslararası yatırımcıların ilgisini çekti; bunlar arasında Ali Koç'un da bulunduğu öne sürülüyor.

Ali Koç gemileri yaktı! O köklü kulübü satın alıyor

HİSSE TEKLİFLERİ MASADA
Sevilla için şu ana kadar Antonio Lappi ve Fede Quintero'nun da ortak bir teklif sunduğu belirtildi. İspanyol kaynaklara göre yatırımcılar, kulübün çoğunluk hisselerini devralmak için hisse başına 2 bin 400 euro teklif etti. Koç'un ise bu süreçte ön araştırma aşamasında olduğu ve gelişmeleri yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Ali Koç gemileri yaktı! O köklü kulübü satın alıyor

SEVILLA'DA KRİZ DERİNLEŞİYOR
Del Nido ailesi arasındaki çekişmenin devam etmesi halinde, Sevilla'nın satış sürecinin hızlanabileceği belirtiliyor. Ali Koç'un bu hamleyle, hem futbol dünyasındaki etkisini sürdürmek hem de Avrupa'da bir kulüp sahibi Türk iş insanı olarak yeni bir döneme adım atabileceği yorumları yapılıyor.
Kamu kaynaklarıyla LGBT propagandası! CHP'li Çankaya Belediyesi'nden skandal görev tanımı
Yunan basınında gündem Türkiye! 'Devrim niteliğinde bir adım'
SANATIN KALBİ BU KEZ EGE’DE ATIYOR: İZMİR KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BAŞLADI!
Ünlü pırlantacıdan mal kaçırma talimatı! 'Çarşı çok karışık ne varsa toplayın'
3 yıl sonra ilk adım! Doktorlar tanısını koydu
Foça'dan acı haber! Selde kaybolan 1 kişinin cansız bedeni bulundu
CHP'den istifa etti AK Parti'ye geçecek! 'Belediye başkanı devletle savaşmaz'
Kremlin’den Trump-Putin zirvesine yeşil ışık! “Ukrayna’da çözüme çok yakınız”
MI6 bağlantısı belgelendi! Yerel seçime casusluk gölgesi...
İstanbul'da korku dolu gece! Sağanak yağış metropolü felç etti: Yol çöktü, araçlar su altında kaldı!
CHP'li belediyede halkın canı tehlikede! Alkollü şoför otobüsü bariyerlere soktu
Bakan Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine operasyon
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Bakan Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını anlattı: Amaç evi olmayan vatandaşımızın ev sahibi olması
TELE 1'e kayyum atandı! Merdan Yanardağ gözaltında...
BM'den İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına tepki: Uluslararası hukuka aykırı
Bakan Kurum: İstanbul’da 15 bin kiralık konut uygulamasıyla yeni bir dönemi başlatıyoruz
İsmail Saymaz'dan akıllara durgunluk veren 'İmamoğlu' savunması
CHP’de kurultay davasının reddedilmesinin ardından jet ihraç kararları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerini gezdi
Meteorolojiden Uyarı! İstanbul Dahil Sağanak Kapıda...

Meteorolojiden Uyarı! İstanbul Dahil Sağanak Kapıda...

Apple Uyardı! Kullanmayın!

Apple Uyardı! Kullanmayın!

Dünyanın En Ucuz Robotu!

Dünyanın En Ucuz Robotu!

YouTube saatlerce ekrana bakmaya son veriyor! Shorts videolar için yeni özellik

YouTube saatlerce ekrana bakmaya son veriyor! Shorts videolar için yeni özellik

Apple Davayı Kaybetti!

Apple Davayı Kaybetti!

O Marka Beklenen Seriyi Erteleyebilir!

O Marka Beklenen Seriyi Erteleyebilir!