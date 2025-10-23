Fenerbahçe'den üst üste 2. galibiyet

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasının 3. haftasında Fenerbahçe'nin konuğu Stuttgart oldu.Fenerbahçe mücadeleyi Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı noktasından attığı golle 1-0 kazandı.Bununla birlikte üst üste 2. Avrupa Ligi maçını kazanan Fenerbahçe 6 puana yükseldi. Stuttgart ise 3 puanda kaldı.Fenerbahçe bir sonraki maçında Çekya ekibi Plzen ile karşılaşacak.MAÇTAN DAKİKALAR11. dakikada Asensio'nun baskısıyla topu kapan Nene, sağdan ceza sahasına girip ortasını yaptı. Arka direğe hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Nübel meşin yuvarlağı kontrol etti.20. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla soldan atağa katılan Brown, ceza sahasına hareketlenen İsmail Yüksek'e ortasını yaptı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda kaleci Nübel topu kontrol etti.21. dakikada Asensio'nun pasında sağdan ceza sahasına giren En-Nesyri sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Nübel'den döndü. Dönen topu kapan Kerem Aktürkoğlu, Semedo'yu topla buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda Nübel, gole izin vermedi.24. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatalı pasında meşin yuvarlak Jaquez'de kaldı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan El Khannouss, ceza sahası dışı sol çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson topa sahip olarak gole izin vermedi.29. dakikada Stuttgart etkili geldi. Assignon'un ceza sahasına gönderdiği ortada Tomas kafayı vurdu, top Brown'dan sekti. Dönen topu önünde bulan Mittelstadt'ın ceza sahası sol çaprazında gelişine vuruşunda, Ederson topu tutarak gole izin vermedi.31. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında Skriniar rakibiyle girdiği mücadelede yerde kalırken, hakem Jakob Kehlet, Stiller'in faul yaptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.34. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu futbolcu, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.60. dakikada Fenerbahçe Nene'nin ceza sahası içinde düşürülmesi sonrası penaltı kazandı. VAR incelemesinin ardından penaltı, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.66. Stuttgart'ın penaltısı VAR kontrolünün ardından iptal edildi.EDERSON 11'DEFenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Stuttgart müsabakasına ilk 11'de başladı.Sakatlığı nedeniyle Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarında takımını yalnız bırakan deneyimli kaleci, Stuttgart karşılaşmasında formasına kavuştu.Ederson, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-lacivertlilerin Nice'i 2-1 mağlup ettiği mücadelede kaleyi korumuştu.DURAN 2 AY SONRA KADRODAFenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, 2 ay sonra kadroda yer aldı.Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımından ayrı olan Duran, Stuttgart müsabakasıyla kadroya döndü.Son maçını UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 27 Ağustos'ta Benfica'ya karşı oynayan Duran, ilk 11'de son karşılaşmasına ise 23 Ağustos'ta Kocaelispor'a karşı çıkmıştı.TALISCA, TEDESCO DÖNEMİNDE İLK KEZ YEDEKFenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Anderson Talisca, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk kez yedek soyundu.İtalyan çalıştırıcı, kırmızı kart cezalısı nedeniyle kadroda yer almadığı Dinamo Zagreb maçı dışında 1'i Avrupa Ligi, 6'sı lig olmak üzere 7 maçta da ilk 11'de görev verdiği Talisca'yı, Stuttgart maçında yedek soyundurdu.FENERBAHÇE'DE 2 EKSİKFenerbahçe, Stuttgart karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kararı alınan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.STUTTGART TARAFTARI KENDİSİNE AYRILAN BÖLÜMÜ DOLDURDUAlman ekibi Stuttgart'ın taraftarları, İstanbul'da takımlarını yalnız bırakmadı.Maça yoğun ilgi gösteren Alman taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldurdu.KADIKÖY KAPALI GİŞEFenerbahçe taraftarları, Stuttgart müsabakasına yoğun ilgi gösterdi.Müsabakadan saatler öncesinde stat ve civarında toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde takımlarına tezahüratlarla destek oldu.Fenerbahçeli taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu.İLK 11Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri.Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Stiller, Atakan Karazor, Bouanani, Tomas, Mittelstädt, El Khannouss.