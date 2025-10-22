  • USD: 41,90 - 41,97
Galatasaray'ın Avrupa'da zafer gecesi: Victor Osimhen'den duble

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Bodo/Glimt'i Victor Osimhen (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 3-1 yendi. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle Devler Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti.

Ekleme: 22.10.2025 - 21:49 Güncelleme: 22.10.2025 - 21:56
Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun 3. haftasında Galatasaray, evinde Norveç Ligi takımlarından Bodo/Glimt'i ağırladı.

Galatasaray mücadeleye Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen 11'iyle başladı.

Bodo/Glimt ise Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Evjen, Berg, Brunstad Fet, Auklend, Hogh, Hauge 11'iyle sahada yer aldı.

Galatasaray, maçın 3. dakikasında Victor Osimhen'in golüyle öne geçti. Osimhen, 33. dakikada ağları bir kez daha havalandırırken skoru 2-0 yaptı ve devreye bu skorla girildi.

Maçın ikinci yarısında etkili oyununu sürdüren Galatasaray, Yunus Akgün'le üçüncü golü buldu. Konuk Bodo/Glimt'te Andreas Helmersen, 76'da farkı yeniden ikiye indirdi.

Galatasaray, maçın kalan dakikalarında skoru koruyup Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6'ya yükseltti. Galibiyeti bulunmayan Bodo/Glimt ise ilk yenilgisini alırken 2 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax'la karşılaşacak. Bodo/Glimt ise Monaco'yu ağırlayacak.

VICTOR OSIMHEN'DEN REKOR

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, maçın 3. dakikasında ilk golünü kaydetti. Yıldız, futbolcu, 33'te ise kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

Osimhen, ilk golüyle iki rekoru birden kırdı. Yıldız futbolcunun bu golü, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en erken gol oldu.

Ayrıca Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında üst üste 7. golünü atarak Burak Yılmaz'a ait rekoru geride bıraktı. Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon 5. golüne ulaştı.

İLKAY KADRODA YER ALMADI

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan sakatlığı nedeniyle Bodo/Glimt maçında forma giyemedi.

Sarı-kırmızılı ekibin son haftalarda saha içindeki liderlerinden olan İlkay, dün yapılan son antrenmanda duran top kullanırken arka adalesinden sakatlandı. Tecrübeli futbolcu, müsabaka kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'da ayrıca Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo da Bodo/Glimt'e karşı mücadele edemedi.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında yapılan müsabaka, tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

RAMS Park'ta yapılan müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. Norveçli futbolseverler için ayrılan yaklaşık 2 bin 500 kişilik misafir takım tribününde büyük boşluklar yer aldı.

