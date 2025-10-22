  • USD: 41,90 - 41,97
Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında! Sergen Yalçın'ın 11'i belli oldu...

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek. Mücadele öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın 11'i belli oldu.

Ekleme: 22.10.2025 - 19:04 Güncelleme: 22.10.2025 - 19:06 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, ligdeki 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 13 puan ve averajla 7. basamakta bulunuyor.

Konyaspor ise ligdeki 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Konya temsilcisi, rakibinin iki basamak altında 9. sırada yer alıyor.

İŞTE 11'LER

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Adil, Bazoer, Guilherme, Ho Jo, Melih, Bardhi, Pedrinho, Muleka, Umut

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rafa, Rashica, Devrim, Abraham

NOTLAR:

Konyaspor'da Jevtovic ve Ufuk Akyol sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlıların Konyaspor maçı öncesinde 7 eksiği bulunuyor. Beşiktaş'ta maç eksiği bulunan maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva kadroda yer almadı.
