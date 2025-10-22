  • USD: 41,90 - 41,97
Beşiktaş erteleme maçındaki galibiyetle moral buldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Beşiktaş maçı 2-0 kazandı.

Ekleme: 22.10.2025 - 21:58
Süper Lig'de son olarak sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 3. haftanın erteleme maçında Konyaspor deplasmanına çıktı.

Beşiktaş mücadeleyi 2-0 kazandı. Galibiyet golleri; Ndidi ve Abraham'dan geldi.

Bununla birlikte Beşiktaş ligde eksik maçlarını tamamladı ve 16 puana yükseldi. Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor.

Konyaspor ise 11 puanla 9. sırada kaldı.

Beşiktaş hafta sonu ligde Kasımpaşa'ya konuk olacak. Konyaspor ise Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Guilherme'nin kullandığı köşe atışında, ceza sahasında yükselen Adli Demirbağ'ın kafa vuruşunda top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

20. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde, ceza sahasında Ndidi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

37. dakikada Jinho Jo'nun sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Umut Nayir'in şutunu kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı çıkardı.

73. dakikada Tammy Abraham savunma arkasına atılan topu iyi takip etti. Kalecinin de hatası sonrası topu kapan Abraham boş kaleye golü attı.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK VARDI

Beşiktaş'ta maç eksiği olan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva zorlu maçta statü gereği forma giyemedi.

İLK 11

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Adil, Bazoer, Guilherme, Ho Jo, Melih, Bardhi, Pedrinho, Muleka, Umut.

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Rashica, Devrim Şahin, Abraham.
Meteoroloji Uyardı! Sağanak Geliyor...

Tuvalet alışkanlıkları dijital takibe dönüşüyor! Bu klozetin içinde kamera var ve yapay zekaya sahip...

Bitcoin Çöküşü Devam Ediyor!

O Ürünü Kullanıcılar Tasarlayacak!

Çocukların Beynini Çürütüyor!

Elon Musk O Uygulamayı Hedef Aldı!

