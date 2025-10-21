  • USD: 41,89 - 41,96
Yerli Üretim Şarj Ünitesi!

WT Serisi şarj ünitesi ile elektrikli araçlara yenilik geliyor. 180 kW güç kapasitesi sunan ürün, sürdürülebilir mobiliteyi dönüştürüyor.

Ekleme: 21.10.2025 - 10:50 Güncelleme: 21.10.2025 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
WT Serisi şarj ünitesi, elektrikli araç dönüşümünü hızlandırıyor. WAT Mobilite, yerli üretim bu ürünle sektöre kapsamlı çözümler sunuyor. Koç Holding çatısı altında geliştirilen ünite, Türkiye'nin şarj altyapısını güçlendiriyor.

WT Serisi şarj ünitesi özellikleri ve gücü

WAT Mobilite, WT Serisi'ni Ar-Ge ekibiyle tasarladı ve Türkiye'de üretti. Bu yerli ürün, elektrikli araç ekosistemine katkı sağlıyor. Şirket, sektördeki ihtiyaçları karşılamak için bu yeniliği devreye aldı.

Güç kapasitesi ve esnek modüller

WT şarj ünitesi, 180 kW'a kadar güç sunuyor. Ayarlanabilir modülü sayesinde 90, 120, 150 ve 180 kW seviyelerinde çalışıyor. Bu esneklik, kullanıcılara pratik çözümler sağlıyor.

Proje, 2024 başında başladı. Tasarım ve doğrulama aşamalarından sonra Mayıs 2025'te sertifikasyon süreci devreye girdi. Eylül 2025'te başarıyla tamamlandı. Bugün sınırlı satışta, 2026'da tam yurtiçi açılış planlanıyor. 240 kW modeli yıl sonunda sertifika alacak.

Bununla birlikte, WT Serisi şarj ünitesi 8 Ekim'de Bi Mola Reşadiye ve Bi Mola Çamlık Kuzey Tesisleri'nde hizmete girdi. Bu adım, Koç Grubu'na know-how kazandırıyor. Çin-Avrupa bağımlılığını azaltarak yerlileşmeyi destekliyor.

Ayrıca, WAT Mobilite sürdürülebilir ulaşımı öne çıkarıyor. Yenilenebilir enerji çözümleriyle şarj ağını genişletiyor. Şirket, geleceğin mobilite ekosistemine öncülük ediyor.

Alp Karahasanoğlu, WAT Mobilite & WAT Motor Genel Müdürü olarak konuştu. “Yerli güçle sürdürülebilir mobiliteyi dönüştürüyoruz” dedi. WT Serisi'ni mühendislik gücünün örneği olarak vurguladı. Ülkemizin ekosistemine hizmet hedeflediklerini belirtti.

Meteoroloji Uyardı! Kar Ve Yağmur!

Dünyanın en pahalı baharatı! Kilogramı 600 TL

Bilimsel Araştırmaya Göre “Tüm Zamanların En Korkunç Filmi” Belli Oldu

Özel sağlık sigortasında kurallar değişiyor! Bu tarihten itibaren geçerli olacak

Çok Konuşulacak O Özellik Geliyor!

Gökten yana yana düştü! Gizemli cisim mercek altında

