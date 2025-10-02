  • USD: 41,53 - 41,60
Türk kaleci tarihe geçti! Tam 3 penaltı kurtardı

UEFA Avrupa Ligi'nde Roma ile Lille karşılaştı. Fransız ekibinin formasını giyen Berke Özer, 3 kez tekrar edilen penaltı vuruşunda 3. kez gole izin vermeyerek tarihe geçti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Lille, deplasmanda Roma'ya konuk oldu. Fransız ekibi Lille, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 82'nci dakikasında Roma penaltı kazandı. Kazanılan penaltıyı Lille forması giyen Berke Özer kurtardı ancak hakem penaltı atışını tekrar ettirdi.

Artem Dovbyk'in 2. penaltısını Berke Özer, bir kez daha kurtardı.

Maçın Belçikalı hakemi Erik Lambrechts, Berke Özer'in ayağının çizgide olmaması sebebiyle penaltı atışını tekrar ettirdi.

Berke Özer kullanılan 3. penaltıyı da kurtarmayı başardı.

Türk kaleci tarihe geçti! Tam 3 penaltı kurtardı
O ilimiz yanıyor! 33 derece görüldü

Spotify'a beklenen özellik geldi! Artık müzik zevkiniz bozulmayacak

7 Yıl Sonra Değişiyor!

Uçan Araba Ön Siparişe Açıldı!

Tapuda 65 yaş krizi! Tapu işlemleri kilitlenmeye başladı!

Elektrikli Otomobilde Zirve Kimin?

