Kerem attı temsilcimiz kazandı! Fenerbahçe 3 puanın sahibi oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Fransız ekibi Nice'i 2-1 yenerek lig aşamasındaki ilk galibiyetini aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Fransız ekibi Nice'i konuk etti.

Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Sarı-lacivertliler, 3. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Anderson Talisca'nın pasında savunma arkasına sarkarak topla buluşan Kerem Aktürkoğlu yaptığı vuruşla Nice kalecisi Yehvann Diouf müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı. Bu gol, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe formasıyla attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

25. dakikada temsilcimiz farkı 2'ye çıkaran golü buldu. İsmail Yüksek'in pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun rakibinden sıyrılarak çektiği şutta top savunmaya da çarparak ağlarla buluştu ve maçta durum 2-0'a geldi.

34. dakikada konuk ekip, Milan Skriniar'ın ceza saha içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kazandı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Kevin Carlos skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Kerem attı temsilcimiz kazandı! Fenerbahçe 3 puanın sahibi oldu

FENERBAHÇE İLK GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ
Fenerbahçe, mücadelenin 2. yarısında da skor üstünlüğünü korumayı başararak sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk puanlarını aldı.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 3 yaptı, Nice ise 2. haftanın sonunda da puanla tanışamadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek.
O ilimiz yanıyor! 33 derece görüldü

Spotify'a beklenen özellik geldi! Artık müzik zevkiniz bozulmayacak

7 Yıl Sonra Değişiyor!

Uçan Araba Ön Siparişe Açıldı!

Tapuda 65 yaş krizi! Tapu işlemleri kilitlenmeye başladı!

Elektrikli Otomobilde Zirve Kimin?

