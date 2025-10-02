Kerem attı temsilcimiz kazandı! Fenerbahçe 3 puanın sahibi oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Fransız ekibi Nice'i konuk etti.Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Sarı-lacivertliler, 3. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti.Anderson Talisca'nın pasında savunma arkasına sarkarak topla buluşan Kerem Aktürkoğlu yaptığı vuruşla Nice kalecisi Yehvann Diouf müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı. Bu gol, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe formasıyla attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.25. dakikada temsilcimiz farkı 2'ye çıkaran golü buldu. İsmail Yüksek'in pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun rakibinden sıyrılarak çektiği şutta top savunmaya da çarparak ağlarla buluştu ve maçta durum 2-0'a geldi.34. dakikada konuk ekip, Milan Skriniar'ın ceza saha içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kazandı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Kevin Carlos skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.Fenerbahçe, mücadelenin 2. yarısında da skor üstünlüğünü korumayı başararak sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk puanlarını aldı.Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 3 yaptı, Nice ise 2. haftanın sonunda da puanla tanışamadı.UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek.