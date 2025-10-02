Celtic taraftarı soykırıma sessiz kalmadı! 'Onları hemen atın'

Celtic taraftarı, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Braga maçında "UEFA, İsrail'i normalleştirerek soykırıma ortak oluyor. Onları hemen atın!" pankartını açtı.

İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları, takımlarının UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırladığı maçta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına yine tepki gösterdi.Uzun süredir Filistin'e destek veren Celtic taraftarları, Braga'nın Celtic Park'ta 2-0 kazandığı mücadelede "UEFA, İsrail'i normalleştirerek soykırıma ortak oluyor. Onları hemen atın!" pankartı açtı.İskoç taraftarlar, takımlarına desteğin yanı sıra tribünlerde Filistin bayrakları açarak İsrail'i protesto etti.