  • USD: 41,79 - 41,86
  • EURO: 48,89 - 48,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe'nin toplam borcu duyuruldu! İşte şaşırtan rakam

Fenerbahçe’nin 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla toplam borcu 395 milyon euro (19 milyar 252 milyon TL) olarak açıklandı.

Ekleme: 18.10.2025 - 13:06 Güncelleme: 18.10.2025 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Sadettin Saran, eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

Olağanüstü seçimli genel kurulda kongre üyelerinin oy çokluğuyla reddettiği 11, 12 ve 13. maddelere değinen Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, 25 Ekim'de yapılacak olağanüstü genel kurulda istenilen yetkilerin iyi anlatılması gerektiğinin altını çizdi.

Fenerbahçe'nin toplam borcu duyuruldu! İşte şaşırtan rakam

TOPLAM BORÇ 19 MİLYAR TL'Yİ BULDU

Mosturoğlu'nun konuşmasının ardından sarı-lacivertlilerin mali tablosu paylaşıldı.

Buna göre 31 Ağustos 2025 itibarıyla Fenerbahçe'nin toplam borcu 395 milyon euro (19 milyar 252 milyon 250 bin TL) olarak açıklandı.

Fenerbahçe'nin toplam borcu duyuruldu! İşte şaşırtan rakam

DÖNEM KARI 179 MİLYON TL

Yine Fenerbahçe'nin 1 Haziran 2025-31 Ağustos 2025 arası dönem karı 179 milyon TL olarak duyuruldu.
Özgür Özel yine Türkiye'yi şikayet etti! Bu kez adres Hollanda
CHP'nin İstanbul İl Kongresi yapılacak mı? YSK merak edilen kararı açıkladı
Antalya'da ulaşımı rahatlatacak yenilik! Bakan Uraloğlu açıkladı
RTÜK Başkanı Şahin, 'Artış var diyerek' işaret etti! 'Sokak Röportajı' açıklaması
MSB paylaştı: Hisar-O bir test atışını daha başarıyla gerçekleştirdi
Seyir halindeki İETT yoldan çıktı! E-5'te korku dolu anlar
Ulusal Döngüsel Ekonomi Planı devreye girdi! Bakan Kurum açıkladı
Türkiye ziyareti Alman basınında geniş yer buldu! “Ankara stratejik bir aktör”
Barış'tan şaşkına çeviren itiraf! 'Nedenini bilmiyorum ama...'
CHP İl Kongresi'ne durdurma talebi! YSK toplanma kararı aldı
İtiraflara rağmen Batı işkencelere sessiz! İsrail ile suç ortaklığı sürüyor
Trafikte yeni dönem! Bunu yapan yandı! 30 gün men edilecek
Otele böyle çöktüler! 25 milyon euro verip 60 milyon euro istediler
Uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınmıştı: 8 ünlüde uyuşturucu tespit edildi
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy zirvesi: Savaşı bitirmek istiyoruz
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasında 7. dalga operasyonu! 3 kişi tutuklandı!
CHP’li Adalar Belediyesi'nin bütün görevlerini imzalanan protokolle İBB’ye yaptırdığı ortaya çıktı
CHP'li Ankara'da ASKİ skandalı! Usta gazeteciye 'su faturası' tehdidi
DSİ uyardı, belediye dinlemedi! Bursa barajlarında su kalmadı
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de ateşkes kalıcı olmalı
Hafta sonu sağanak alarmı! Meteoroloji saat verdi

Hafta sonu sağanak alarmı! Meteoroloji saat verdi

Eski tip ehliyette son günler! Yenilemeyenler 7 bin lira ödeyecek

Eski tip ehliyette son günler! Yenilemeyenler 7 bin lira ödeyecek

Facebook'tan kullanıcılara 15 Aralık uyarısı! Uygulama tamamen kaldırılıyor

Facebook'tan kullanıcılara 15 Aralık uyarısı! Uygulama tamamen kaldırılıyor

Spotify, Yapay Zeka Müzik Devrimi İçin Dev Ortaklığa İmza Attı

Spotify, Yapay Zeka Müzik Devrimi İçin Dev Ortaklığa İmza Attı

Kullanıcılar çılgına döndü! iMessage çalışmıyor: İşte çözümü

Kullanıcılar çılgına döndü! iMessage çalışmıyor: İşte çözümü

İstanbullular dikkat! 19 ve 29 Ekim'de bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! 19 ve 29 Ekim'de bu yollar trafiğe kapatılacak