Sadettin Saran açıkladı! Tedesco ile yola devam edilecek mi?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Chobani Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Saran, Domenico Tedesco ve Devin Özek hakkında aldıkları kararı açıklarken, kadro dışı konusuna da açıklık getirdi. İşte o ifadeler...

Ekleme: 15.10.2025 - 12:17 Güncelleme: 15.10.2025 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Chobani Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte öne çıkan sözler...

"MOURINHO DÖNEMİ ÇOK KÖTÜ KAMP SÜRECİ YAŞANIYOR"

"Gelir gelmez herkes başkandan neşter bekledi. Bana hem yakın arkadaşlarımdan, çevremden, eski başkanlardan, futbolculardan, sosyal medyadan baskı geldi. Bunu yapmak da çok kolaydı. Geldik, tamam. Hocayı gönderdik. 'Başkana bak raconu kesti' derdi. Jose Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanıyor, onun etkileri görülüyor. "

"Seçim sürecinde verilen sözler tutulamamış, kötü anlamında söylemiyorum. Seçim telaşı. Oyuncular boşlukta kalmış, oyunculara maaşları ödeyemez denmiş. Geldiğimizden beri 39.8 milyon euro ödedik 20 günde. Böyle yalanlarla oyunculara çok büyük zarararlar verilmiş. Bizim mücadele etmemiz gereken içimizdeki yapı. Fenerbahçe'ye zarar veriyorlar. Fenerbahçe'yi çok seviyoruz diyerek yalan yanlış haber yapanlar. İçimizde bize çok fazla zarar verenler var. Ben bunlarla mücadele edeceğim. "

"FARK YEMEZSEK İYİ DEDİM"

"Kasımpaşa maçını kazandık bu atmosferde. Samandıra'ya gittik. Çıkarken 'Zagreb maçında fark yemezsek iyi dedim' arkadaşlara. Oyuncuların etkilendiğinin farkındaydım. Şimdi bütün bunlar olmuşken Tedesco'yu göndersem oyuncuların geçmişle bir bağı kalmamış olacaktı. Konuştuk. Sadece onunla değil oyuncularla da konuştum. Tedesco oyuncuların güvenini kazanmış. Oyuncular da onu sevdiği ve güvendiği sürece ben de onun arkasında olmaya karar verdim. Ona bir hak ve şans tanınması gerektiğini düşündüm."

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR VE MALİ DURUM

"Daha önceki yönetim bu konuda çok çaba sarf etti. Biz aynı çabayı devam ettireceğiz ve hassasiyet göstereceğiz. Bir önceki yönetimden birini danışman olarak atayacağım bu ve benzeri davalarda yardımcı olabilmesi için. Çok fazla spekülasyon var. Biz hiçbir zaman bahaneye sığınmayacağız dedim. Seçimden dolayı ekstra harcama olmuş nakit akışını etkileyen. Bunu da düzelteceğiz."

"BAŞARI ODAKLIYIZ"

"Sözleşme bizde ve federasyonda var. UEFA'yla konuşuldu. Daha detayını Ali bey de size söyleyebilir. Biz sorun görmüyoruz. Tedesco ile ne olursa olsun devam edeceğiz demiyoruz. Başarı odaklıyız. Sarunas Jasikevicius'la sabah görüştüm. Durumun düzeleceğine inanıyorum. Sözleşmeyi de uzatmak için elimizden geleni yapacağız."

KADRO DIŞI KARARLARI

"Kadro dışıyla ilgili, bakın ilk gün oraya gittiğimde söyledim. Biz bir aileyiz dedim. Aile içinde bir takım şeyler olur. Bu konunun detaylarını paylaşmayacağım. Fenerbahçe'nin iyiliğini düşündüğümüz için aldık bu kararı."

BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI

"Genel kurulda maddeler geçerse çok yakın zamanda Bankalar Birliği'nden çıkabiliriz diye düşünüyorum. Bankalarla görüşüyoruz. Biraz biz de aşama kaydettik. Ayak süren 1-2 banka var. İyi niyetle yaklaşıyoruz. "

DEVİN ÖZEK YANITI

"Tedesco için söylediklerim Devin için de geçerli. Oyuncular güveniyor. Duran'a nasıl haksızlık yapıldıysa ona da yapılıyor. Tedesco ve Devin'i ekip olarak görüyoruz."

"FARKLI BİR MERT HAKAN GÖRECEĞİZ"

"Mert Hakan'la konuştum. Takım dışında da bir abiye ihtiyacımız var. Liderlik konusunda da oyuncular ona güveniyor. Kaptan olarak kalmasında bir sakınca görmedik. Kendisiyle bir konuşma yaptım. Biraz daha farklı bir Mert Hakan göreceğiz inşallah. Daha pozitif, daha faydalı bir Mert Hakan göreceğiz. Çağlar'ı da kaptan yaptık. İrfan Can'ın yerine."

TRANSFER SÖZLERİ

"Ocak transferi için ciddi bir çalışma yapıyoruz. Ocak ayında transfer her zaman zordur. Başladık çalışmalara. Görüşmelerimiz var. Bizim gördüğümüz şeyleri aşağı yukarı sizler de görüyorsunuz."

"Yabancı oyuncuların kadro dışı bırakılması gibi bir durum yoktu. Samsunspor maçında, Samandıra'da yaşanan ne varsa aile içinde konuşacağız. Konuştuktan sonra üstümüze düşeni yaptık. Benzer olayların bir daha yaşanmaması için. Birlik ve beraberlik mesajı vermek için."








