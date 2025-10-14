Türkiye-Gürcistan maçında ilk 11'ler belli oldu!

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kocaeli'de Gürcistan'ı konuk ediyor. A Milli Futbol Takımı grubunda 3 maçta aldığı 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle 6 puan toplayarak ikinci sırada yer alıyor. Milliler, ikincilik için en ciddi rakibi Gürcistan'ı yenip play-off biletine bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Peki Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Gürcistan'ı ağırlıyor. Grup maçlarına deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yenerek başlayan Milli Takım, ikinci maçta sahasında İspanya'ya 6-0 gibi ağır bir skorla yenilmişti. Türkiye üçüncü maçında ise deplasmanda Bulgaristan'a gol yağdırmış ve müsabakayı 6-1 kazanmıştı. 3 maç sonunda 6 puan toplayan Türkiye, 9 puanlı İspanya'nın ardından grubunda 2. sırada yer alıyor. İkincilikteki en büyük rakibimiz Gürcistan ise 3 puanla 3. sırada. A Milli Takım, Gürcistan engelini geçerek play-off bileti için büyük bir virajı dönmeyi planlıyor. Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Milli maç hangi kanalda? Tüm detaylar haberimizde...



BARIŞ ALPER YILMAZ DÖNÜYOR



A Milli Futbol Takım'da Barış Alper Yılmaz'ın 2 maçlık cezası sona erdi. Milli futbolcu, Gürcistan maçında Montella'nın şans vermesi durumunda forma giyebilecek.



İRFAN CAN KAHVECİ KADRODAN ÇIKARILDI



Son oynanan Bulgaristan maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci ise aday kadrodan çıkarıldı.



BERKE ÖZER'İN YERİNE MUHAMMED ŞENGEZER



Öte yandan Bulgaristan maçı sonrası kampı terk eden Berke Özer'in yerine Başakşehir'den Muhammed Şengezer aday kadroya dahil edildi.



TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan'ı konuk edeceği müsabaka 14 Ekim Salı akşamı saat 21.45'te başlayacak. Kritik müsabaka TV8'den naklen yayınlanacak.



İLK 11



Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu.



Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Kiteishvili, Kvaratshkelia, Davitashvili, Mikautadze.