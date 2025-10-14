Süper Lig devi duyurdu! O kişilere biletler ücretsiz olacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, taraftarlarını sevindirecek yeni bir uygulamayı devreye aldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre kadın, öğrenci ve engelli bireylere ücretsiz maç bileti verilecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, taraftarlarını sevindirecek önemli bir karara imza attı.Kulüp, sezon sonuna kadar geçerli olacak yeni bilet uygulaması kapsamında kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara iç saha maçlarında kale arkası tribünlerini ücretsiz hale getirdi.Samsunspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, alınan kararın UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmaları ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları dışında, tüm iç saha müsabakalarında geçerli olacağı belirtildi.Yeni uygulamadan yararlanmak isteyen taraftarların, Biletinial uygulaması üzerinden üyelik oluşturmaları ve Bulvar AVM gişesinden kale arkası tribününe bilet yüklemesi yapmaları gerekiyor. Ücretsiz biletler yalnızca bu şekilde alınabilecek.