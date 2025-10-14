  • USD: 41,75 - 41,82
  • EURO: 48,25 - 48,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Süper Lig devi duyurdu! O kişilere biletler ücretsiz olacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, taraftarlarını sevindirecek yeni bir uygulamayı devreye aldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre kadın, öğrenci ve engelli bireylere ücretsiz maç bileti verilecek.

Ekleme: 14.10.2025 - 10:53 Güncelleme: 14.10.2025 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, taraftarlarını sevindirecek önemli bir karara imza attı.

Kulüp, sezon sonuna kadar geçerli olacak yeni bilet uygulaması kapsamında kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara iç saha maçlarında kale arkası tribünlerini ücretsiz hale getirdi.

Samsunspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, alınan kararın UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmaları ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları dışında, tüm iç saha müsabakalarında geçerli olacağı belirtildi.

ÜCRETSİZ BİLETLER BU ŞEKİLDE ALINACAK

Yeni uygulamadan yararlanmak isteyen taraftarların, Biletinial uygulaması üzerinden üyelik oluşturmaları ve Bulvar AVM gişesinden kale arkası tribününe bilet yüklemesi yapmaları gerekiyor. Ücretsiz biletler yalnızca bu şekilde alınabilecek.

Süper Lig devi duyurdu! O kişilere biletler ücretsiz olacak
Kremlin duyurdu: Putin ve Erdoğan kısa sürede telefon görüşmesi yapabilir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Filistin'i Filistinliler yönetmelidir
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! ' Kira Meselesini Çözeceğiz '
Cumhurbaşkanı Erdoğan
'Karayolunda 5G Destekli Akıllı Ulaşım Altyapısı'
Türkiye Gazze İçin Seferber! '17.Gemi Yolda!
Bütün şehri haraca bağlamışlar! Daltonlar suç örgütü iddianamesinde çarpıcı detaylar
Eski Bakan'ın Gülünç Sözleri! ' Gazze'deki Barışta CHP'nin Payı Var'
İsrail basınından Türkiye'ye küstah saldırı! Ankara’nın barıştaki rolünü kabullenemediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e Tepki! ' Skandala İmza Attı! '
Yine İETT yine kaza! Üsküdar'da İETT otobüsü duvara çarptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Dönüşü Konuştu!
Bakan Işıkhan açıkladı: Aylık 15 bin 162 TL gelir desteği verilecek
Yunan ve Rum'dan Erdoğan hazımsızlığı! Gazze için tarihi zirvede dikkat çeken görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kilit rolü Avrupa basınında!
Bahçeli'den Özgür Özel'e sert tepki!
Bursa Belediyesi'nde kriz derinleşiyor! CHP'li Turgay Erdem ve 14 şüpheli tutuklandı
Özgür Özel'in Brüksel Mitinginde Hüsran!
Dünya bu diyaloğu konuşuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meloni'ye 'sigarayı bırakma' tavsiyesi manşetlerde!
Meteoroloji Uyardı! 16 İl...

Meteoroloji Uyardı! 16 İl...

O ilde yaşayanlar dikkat! Trafiğe kapanan yollar açıklandı

O ilde yaşayanlar dikkat! Trafiğe kapanan yollar açıklandı

Windows 10 işletim sistemi sona eriyor! Yüz milyonlarca cihaz risk altında

Windows 10 işletim sistemi sona eriyor! Yüz milyonlarca cihaz risk altında

En iyi 10 Tarayıcı! Hızdan Gizliliğe...

En iyi 10 Tarayıcı! Hızdan Gizliliğe...

Türkiye'de Elektrikli Araç Talebi Düşük Mü ?

Türkiye'de Elektrikli Araç Talebi Düşük Mü ?

Otomotiv Üretimi Arttı!

Otomotiv Üretimi Arttı!