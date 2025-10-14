Play-off artık çok yakın: A Milli Takım'dan görkemli zafer

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Gürcistan'ı ağırladı.Milliler, ikincilik için en ciddi rakibi Gürcistan'ı yenip play-off biletine bir adım daha yaklaştı.Mücadele 4-1 A Milli Takım lehine sona erdi. Galibiyette Merih Demiral iki golle, Kenan Yıldız ve Yunus Akgün de birer golle rol aldı.A Milli Futbol Takımı grubunda 4 maçta aldığı 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle 9 puan toplayarak ikinci sırada yer alıyor.Gürcistan ise 3 puanda kaldı ve play-off şansını büyük oranda kaybetti. A Milli Takım'ın grubunda İspanya 12 puanla lider durumda bulunuyor.MAÇTAN DAKİKALAR2. dakikada soldan son çizgiye inen Eren Elmalı, topu yerden ceza sahası içine gönderdi. Altıpasta Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine vuruşunda top yandan dışarı çıktı.14. dakikada Türkiye Kenan Yıldız'ın golüyle öne geçti. Abdülkerim Bardakçı'nın savunma arkasına havalandırdığı topu ceza sahasına girmeden önüne alan Kenan Yıldız, aşırtma vuruşla topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.22. dakikada Türkiye, Merih Demiral'la farkı 2'ye çıkardı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol köşeden kullandığı korner atışında ön direkte yükselen Merih Demiral kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.33. dakikada Arda Güler'in pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın sert şutunda kaleci Mamardashvili topu kornere çeldi.35. dakikada Türkiye, Yunus Akgün'un golüyle skoru 3-0'a getirdi. Kenan Yıldız'ın yerden pasında İsmail Yüksek ceza sahası içinde gelişine vurdu. Kaleciyi geçen topu savunma çizgiden çıkardı. Müsait pozisyonda topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.52. dakikada Merih Demiral maçtaki ikinci golünü attı. Hakan Çalhanoğlu'nun duran toptan ortasında Merih bir kez daha iyi yükselerek kafa vuruşuyla ağları sarstı: 4-0.65. dakikada savunma arkasına atılan topta Kochorashvili karşı karşıya kaldı ve ufak bir dokunuşla ağları sarstı.GAZZELİ ÇOCUKLAR SEREMONİDE, MAÇ GELİRLERİ FİLİSTİN'A Milli Takım'ın Gürcistan‘ı konuk ettiği karşılaşma öncesinde Gazzeli çocuklar, futbolcularla beraber seremoniye çıktı.Futbolcularla birlikte sahaya çıkan çocuklarım yanı sıra 50 Filistinli vatandaş da TFF'nin misafiri olarak mücadeleyi tribünden takip etti. Öte yandan TFF, karşılaşmanın gelirlerinin Filistin'e bağışlanacağını açıkladı.MİLLİLERE ÖZEL KOREOGRAFİKocaeli'de oynanan karşılaşma öncesinde stadyumda yer alan taraftarlar koreografi gerçekleştirdi. Maraton Tribünü'nde kartonlarla Türkiye haritası oluşturulurken, ‘Türk önde Türk ileri' yazısı yazıldı. Ayrıca; A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Cedi Osman'ın portrelerine yer verildi. Oluşturulan koreografi, Gürcü taraftarlar tarafından da uzun süre alkışlandı.HAKAN ÇALHANOĞLU'NA PLAKETBulgaristan karşısında milli takımdaki 100'üncü maçına çıkan kaptan Hakan Çalhanoğlu'na Gürcistan karşılaşması öncesinde plaket verildi. TFF Başkanvekili ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, mücadele öncesinde Hakan Çalhanoğlu'na plaket verdi. Plaketin verilmesi sırasında tribünlerde uzun süre Hakan Çalhanoğlu lehine tezahüratlarda bulunuldu.MİLLİLER 17 YIL SONRA KOCAELİ'DEA Milli Takım, 17 yıllık ara sonrasında Kocaeli'de maça çıktı. Milliler, 20 Ağustos 2008'de İsmetpaşa Stadyumu'nda Şili ile özel maçta karşı karşıya gelmişti. Ay-yıldızlılar, 2018 yılında yapımı tamamlanan Kocaeli Stadyumu'nda ise ilk maçına çıktı.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AY-YILDIZLILARI YALNIZ BIRAKMADIA Milli Takım'ın Gürcistan'ı konuk ettiği karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Miheil Kavelaşvili ile birlikte tribünden izledi. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri de mücadeleyi stadyumda takip izledi.İLK 11Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu.Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Kiteishvili, Kvaratshkelia, Davitashvili, Mikautadze.