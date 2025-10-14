  • USD: 41,75 - 41,82
  • EURO: 48,25 - 48,33
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçelileri tedirgin eden haber! Kadıköy Duvarı'na İtalyan talip!

Fenerbahçe'nin bu sezon bonservisini alarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'a Serie A'dan talip çıktı. İtalyan devi Juventus devre arasında Fenerbahçe'den Milan Skriniar'ı transfer etmek için teklif yapacak.

Ekleme: 14.10.2025 - 15:13 Güncelleme: 14.10.2025 - 15:15 / Editör: Ozge Selin
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta sakatlık problemleri sürüyor. Juan Cabal ve Arkadiusz Milik'in ardından, stoper pozisyonunda forma giyen Bremer de sakatlandı.

En az 2 ay sahalardan uzak kalması beklenen 28 yaşındaki savunmacının yerine, Juventus'un Fenerbahçe'nin yıldız ismini transfer etmeyi planladığı iddia edildi.

Fenerbahçelileri tedirgin eden haber! Kadıköy Duvarı'na İtalyan talip!

JUVENTUS DEVRE ARASINDA FENERBAHÇE'YE TEKLİF YAPACAK
La Gazetta Sport'ta yer alan habere göre Juventus, fazla transfer bütçesi olmadığı için devre arasında kiralık olarak stoper almayı düşünüyor. Bu kapsamda İtalyan devinin daha önce Serie A'da forma giymiş büyük oyuncuları hedeflediği belirtildi.

Juventus'un stoper transferi listesindeki ilk ismin ise Fenerbahçe'den Milan Skriniar olduğu iddia edildi.

Fenerbahçelileri tedirgin eden haber! Kadıköy Duvarı'na İtalyan talip!

TRANSFER İÇİN ŞİMDİDEN TEMAS KURULACAK
İtalyan devi, Skriniar'ın Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından mutsuz olabileceğini düşünüyor. Bu doğrultuda Juventus Genel Direktörü Damien Comolli'nin şimdiden temaslara başlayacağı belirtildi. Juventus, Skriniar'ı ilk fırsatta ara transfer döneminde kadrosuna katmayı hedefliyor.

Fenerbahçelileri tedirgin eden haber! Kadıköy Duvarı'na İtalyan talip!

SKRINIAR OLMAZSA FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDEKİ İSİM 2. SIRADA
Juventus'un Skriniar transferinin gerçekleşmemesi durumunda Bayern Münih'te forma giyen Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmayı planlıyor.

Kim Min-Jae, bu sezon Bayern Münih'te ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanıyor. 2026 Dünya Kupası'nı düşünerek ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma transfer olmak isteyen Güney Koreli stoper, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile de gündeme gelmişti.

Fenerbahçe'nin Milan Skriniar'da uyguladığı önce kiralık, sonra bonservisini satın alma yöntemi ile Kim Min-Jae'yi kadrosuna katacağı belirtilmişti.
Kremlin duyurdu: Putin ve Erdoğan kısa sürede telefon görüşmesi yapabilir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Filistin'i Filistinliler yönetmelidir
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! ' Kira Meselesini Çözeceğiz '
Cumhurbaşkanı Erdoğan
'Karayolunda 5G Destekli Akıllı Ulaşım Altyapısı'
Türkiye Gazze İçin Seferber! '17.Gemi Yolda!
Bütün şehri haraca bağlamışlar! Daltonlar suç örgütü iddianamesinde çarpıcı detaylar
Eski Bakan'ın Gülünç Sözleri! ' Gazze'deki Barışta CHP'nin Payı Var'
İsrail basınından Türkiye'ye küstah saldırı! Ankara’nın barıştaki rolünü kabullenemediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e Tepki! ' Skandala İmza Attı! '
Yine İETT yine kaza! Üsküdar'da İETT otobüsü duvara çarptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır Dönüşü Konuştu!
Bakan Işıkhan açıkladı: Aylık 15 bin 162 TL gelir desteği verilecek
Yunan ve Rum'dan Erdoğan hazımsızlığı! Gazze için tarihi zirvede dikkat çeken görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kilit rolü Avrupa basınında!
Bahçeli'den Özgür Özel'e sert tepki!
Bursa Belediyesi'nde kriz derinleşiyor! CHP'li Turgay Erdem ve 14 şüpheli tutuklandı
Özgür Özel'in Brüksel Mitinginde Hüsran!
Dünya bu diyaloğu konuşuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meloni'ye 'sigarayı bırakma' tavsiyesi manşetlerde!
Meteoroloji Uyardı! 16 İl...

Meteoroloji Uyardı! 16 İl...

O ilde yaşayanlar dikkat! Trafiğe kapanan yollar açıklandı

O ilde yaşayanlar dikkat! Trafiğe kapanan yollar açıklandı

Windows 10 işletim sistemi sona eriyor! Yüz milyonlarca cihaz risk altında

Windows 10 işletim sistemi sona eriyor! Yüz milyonlarca cihaz risk altında

En iyi 10 Tarayıcı! Hızdan Gizliliğe...

En iyi 10 Tarayıcı! Hızdan Gizliliğe...

Türkiye'de Elektrikli Araç Talebi Düşük Mü ?

Türkiye'de Elektrikli Araç Talebi Düşük Mü ?

Otomotiv Üretimi Arttı!

Otomotiv Üretimi Arttı!