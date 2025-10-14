Fenerbahçelileri tedirgin eden haber! Kadıköy Duvarı'na İtalyan talip!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta sakatlık problemleri sürüyor. Juan Cabal ve Arkadiusz Milik'in ardından, stoper pozisyonunda forma giyen Bremer de sakatlandı.En az 2 ay sahalardan uzak kalması beklenen 28 yaşındaki savunmacının yerine, Juventus'un Fenerbahçe'nin yıldız ismini transfer etmeyi planladığı iddia edildi.La Gazetta Sport'ta yer alan habere göre Juventus, fazla transfer bütçesi olmadığı için devre arasında kiralık olarak stoper almayı düşünüyor. Bu kapsamda İtalyan devinin daha önce Serie A'da forma giymiş büyük oyuncuları hedeflediği belirtildi.Juventus'un stoper transferi listesindeki ilk ismin ise Fenerbahçe'den Milan Skriniar olduğu iddia edildi.İtalyan devi, Skriniar'ın Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından mutsuz olabileceğini düşünüyor. Bu doğrultuda Juventus Genel Direktörü Damien Comolli'nin şimdiden temaslara başlayacağı belirtildi. Juventus, Skriniar'ı ilk fırsatta ara transfer döneminde kadrosuna katmayı hedefliyor.Juventus'un Skriniar transferinin gerçekleşmemesi durumunda Bayern Münih'te forma giyen Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmayı planlıyor.Kim Min-Jae, bu sezon Bayern Münih'te ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanıyor. 2026 Dünya Kupası'nı düşünerek ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma transfer olmak isteyen Güney Koreli stoper, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile de gündeme gelmişti.Fenerbahçe'nin Milan Skriniar'da uyguladığı önce kiralık, sonra bonservisini satın alma yöntemi ile Kim Min-Jae'yi kadrosuna katacağı belirtilmişti.