Temsilcimiz Liverpool'u devirdi! 3 puanın sahibi olduk

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, sahasında Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Ekleme: 1.10.2025 - 00:01 Güncelleme: 1.10.2025 - 00:03 / Editör: Ozge Selin
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray ile Arne Slot’un çalıştırdığı İngiliz ekibi Liverpool, Fransız hakem Clement Turpin’in düdük çaldığı müsabakada Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Galatasaray, Osimhen'in golüyle güçlü rakibini 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
KIZILELMA PT-3'ten büyük gurur! Bir testi daha başarıyla tamamladı
Bakan Bayraktar duyurdu! Doğal gaz ve elektrikte zam yok
MGK toplantısı sona erdi! 'Terörsüz Türkiye süreci' için net mesaj
Borsa İstanbul'da ikinci dalga operasyonu! 4 kişi tutuklandı
Sözde komedyen tutuklandı! Mizah maskesiyle peygamberlere hakaret etmişti
TOKİ’den yeni hamle! Kiralık konut uygulaması hayata geçiyor!
Çorum'da CHP kongresi karıştı! Memleketin en büyük hırsızı
Özgür Filistin’in ninnisi! ‘Saman Sarısı Saçlar’ şarkısı büyük yankı uyandırdı
İş kurmak isteyenlere 2 milyon lira destek! Başvurular yarın başlıyor
Bakan Bayraktar duyurdu! Yeni sondaj gemisi...
Evinizde bu oyuncak varsa hemen imha edin! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Eski tip ehliyetler hakkında kritik açıklama
Trump'tan Savaş Çağrısı!
CHP'de sular durulmuyor: Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinin Belediye Başkanı istifa etti
Katar duyurdu! Türkiye 'Gazze' toplantısına katılacak
Erzincan'da Öğrenci Olmak Varmış!
Bakan Kurum açıkladı! 500.000 yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Emekli Maaşında Son Durum!
Trump İsrail'i Karıştırdı!
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yeni operasyon: 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı
WhatsApp'ta canlı fotoğraf dönemi! Özellik dört gözle bekleniyordu!

Toplu taşımada yeni dönem! Uygulama resmen başladı

O Uygulamaya Rakip Mi Geliyor?

O Telefon Türkiye'ye Gelebilir!

Xiaomi CEO'su Tesla'yı Övdü!

Akıllı Yüzük Uçuşu İptal Ettirdi!

