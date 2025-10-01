Temsilcimiz Liverpool'u devirdi! 3 puanın sahibi olduk
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, sahasında Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor.
Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray ile Arne Slot’un çalıştırdığı İngiliz ekibi Liverpool, Fransız hakem Clement Turpin’in düdük çaldığı müsabakada Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.
Galatasaray, Osimhen'in golüyle güçlü rakibini 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray ile Arne Slot’un çalıştırdığı İngiliz ekibi Liverpool, Fransız hakem Clement Turpin’in düdük çaldığı müsabakada Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.
Galatasaray, Osimhen'in golüyle güçlü rakibini 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.