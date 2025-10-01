Arda Turan Galatasaray'ı unutmadı! İşte çok konuşulan paylaşım

Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden biri olan Galatasaray, kuruluşunun 120. yıl dönümünü kutluyor.Ukrayna Ligi kibi Shakhtar Donestsk'in teknik direktörü olan Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından Sarı-kırmızılı kulüp için bir paylaşım yaptı.Arda Turan, yaptığı paylaşımda Galatasaray Kulübünün 120. yaşını kutlayarak "Tarihiyle kültürüyle anlı şanlı Galatasaray. İyi ki doğdun Galatasaray. İyi ki Galatasaraylıyız!" ifadelerini kullandı.Bu paylaşım kısa süre içerisinde Sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.