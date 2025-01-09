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Kasımpaşa - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

Ekleme: 9.01.2025 - 10:17 Güncelleme: 9.01.2025 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Kasımpşa ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabakada Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadele ATV'den yayınlanacak.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE

MUHTEMEL 11'LER

KASIMPAŞA: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues; Cafu, Barak, Hajradinovic; Brekalo, Ben Ouanes, Da Costa

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert, Yusuf, Çağlar, Levent, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Cengiz Ünder, Cenk Tosun

STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEM: Kadir Sağlam
SAAT: 20.30
YAYIN: ATV

KUPAYA KATILMA KARARI ALDILAR

Hem Kasımpaşa hem de Fenerbahçe, kupa müsabakaları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonuna kupada yer almayacaklarına dair başvuru yapmış, yapılan görüşmelerin ardından Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlara çıkacağını belirtmişti.

FENERBAHÇE'DE DÖRT EKSİK

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra takımla antrenmanlara başlayan Oğuz Aydın ile sakatlığı sebebiyle Atakaş Hatayspor karşısında kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin'in oynayıp oynamayacağına teknik ekip karar verecek.

KASIMPAŞA, GENÇLERİYLE TURLAYIP GELDİ

Bir önceki turda Ankara ekibi Gençlerbirliği'yle eşleşen lacivert-beyazlı takım, genç futbolcularıyla çıktığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak gruplara yükseldi.

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