Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme! 'Crespo umarım iyisindir'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray-Başakşehir maçından bir an paylaştı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile Başakşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçına dair Instagram hesabından yorum yaptı.
Mourinho, Başakşehir'in penaltı beklediği 25. dakikadaki Crespo-Abdülkerim pozisyonunu paylaştı.
"TEKMELİKLERİN KARBONDANDIR"
Portekizli teknik adam, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır." notunu paylaştı.
İşte Mourinho'nun paylaşımı:
Mourinho, Başakşehir'in penaltı beklediği 25. dakikadaki Crespo-Abdülkerim pozisyonunu paylaştı.
"TEKMELİKLERİN KARBONDANDIR"
Portekizli teknik adam, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır." notunu paylaştı.
İşte Mourinho'nun paylaşımı: