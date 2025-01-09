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Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı belli oldu

Galatasaray, Manchester City'nin orta sahası İlkay Gündoğan için yaz transfer döneminde bir hamle yapmayı planlıyor.

Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı belli oldu
Ekleme: 9.01.2025 - 14:21 Güncelleme: 9.01.2025 - 14:35 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de 17 hafta sonunda 47 puan toplayarak zirvede yer alan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin orta sahası İlkay Gündoğan için yaz transfer döneminde bir hamle yapmayı düşünüyor.

HEDEF YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE KADROYA KATMAK
ESPN'de yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan Manchester City'e dönüş kararını vermeden önce temsilcileriyle yaz aylarında temasa geçmişti.
Galatasaray yönetimi, Pep Guardiola'nın kadrosunun önemli bir parçası olmaya devam eden 34 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında değil de yaz transfer döneminde kadroya katmanın peşinde.


Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı belli oldu


TRANSFER GERÇEKLEŞEBİLİR
Özellikle City'nin orta sahasını yeni oyuncularla güçlendirmesi durumunda bu transferin gerçekleşebileceği düşünülüyor.

INTER'İN DE İLGİSİ VAR
Ayrıca haberin detayında; İlkay Gündoğan ile Inter'in de ilgilendiği vurgulandı.
Tecrübeli orta sahanın gelecek yıl da kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve futbolu bırakmadan önce Suudi Arabistan'a transfer olabileceği belirtildi.
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